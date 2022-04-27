كيفية الاشتراك في مسابقة الحلم 2022 وأرقام الاشتراك للفوز بالجائزة

ياسمين محمد

قامت مسابقة الحلم بالإعلان عن الفرصة الأخيرة من أجل كسب 500 ألف دولار كاش مع 250 ألف دولار من أجل شراء منزل في أي مكان في العالم وهكذا يكون إجمالي المبلغ 750 ألف دولار ولم يتبقى سوى القليل من الأيام لكي يتم الإعلان عن سحب تلك الجائزة الكبيرة ومن خلال مقالنا التالي سنتعرف على كل ما يخص مسابقة الحلم.

كيفية الاشتراك في مسابقة الحلم 2022 وأرقام الاشتراك للفوز بالجائزة 3 27/4/2022 - 11:40 م
المحتويات
مسابقة الحلم للفوز ب750 ألف دولار في شهر رمضان:
أرقام الاشتراك بمسابقة الحلم:
عدد الأسئلة في مسابقة الحلم:

مسابقة الحلم للفوز ب750 ألف دولار في شهر رمضان:

كيفية الاشتراك في مسابقة الحلم 2022 وأرقام الاشتراك للفوز بالجائزة 1 27/4/2022 - 11:40 م

مازال الاشتراك في مسابقة متاح للجميع وهناك أكثر من طريقة يتم من خلالها الاشتراك سواء من خلال الاتصال بالرقم الخاص ببلدكم حيث تم تخصيص رقم معين لكل دولة ويمكن أيضًا من خلال ذلك الرقم يتم إرسال رسالة مكتوب فيها كلمة حلم سواء باللغة العربية أو الفرنسية أو الإنجليزية وبعد ذلك سياتي إليكم رسالة بها سؤال وفي حالة الإجابة على ذلك السؤال ستكونون من المشتركين وستؤهلون لدخول سحب رمضان.

والطريقة الصحيحة للإشتراك.. فرصة مسابقة الحلم الأخيرة لربح 250 ألف دولار ولم يتبقى إلا 8 أيام

أرقام الاشتراك بمسابقة الحلم:

كيفية الاشتراك في مسابقة الحلم 2022 وأرقام الاشتراك للفوز بالجائزة 2 27/4/2022 - 11:40 م
يتم الاشتراك في مسابقة الحلم من خلال الأرقام الآتية:

  • يتم الاشتراك في مسابقة الحلم من داخل دولة جمهورية مصر العربية (95458 أو من خلال الرقم التالي95450).
  • كما يتم الاشتراك في مسابقة الحلم من دولة الإمارات العربية المتحدة (6070).
  • الاشتراك في مسابقة الحلم من دولة المملكة العربية السعودية (650444).
  • كما يتم الاشتراك في مسابقة الحلم من داخل دولة الكويت (4141).
  • الاشتراك في مسابقة الحلم من داخل دولة سوريا (1555).
  • وهناك الكثير من البلدان الأخرى وفور الاشتراك يلزم متابعة كافة النتائج الخاصة بالمسابقة من خلال مشاهدة البرنامج على القناة.
  • يتم الأشتراك في مسابقة الحلم من دولة اليمن عبر الإتصال بالرقم التالي:2622.
  • الأشتراك من دوله البحرين يجب الاتصال بالرقم التالي 94000.

عدد الأسئلة في مسابقة الحلم:

لم تعلن المسابقة رسمياً على عن العدد المحدد للأسئلة، قد تتراوح من 2 إلى 6 أسئلة ولاكن المؤكد إنها سهلة ومباشرة لتسهيل الإجابة على المشتركين وزيادة فرصة للفوز بالجائزة الكبرى.

يوجد بعض الدول غير متاح لها رقم اتصال مخصص للاشتراك في مسابقة الحلم، فمن خلال الأرقام التالية يمكنهم الاشتراك بالمسابقة بكل سهولة.

الرقم الأول 008821622778021.

الرقم الثاني 0088216101092 .

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ياسمين محمد

حاصلة على بكالوريوس تجارة من جامعة الإسكندرية، كاتبة محتوى لدى الكثير من المواقع الإلكترونية واهتم بالاخبار الأقتصادية والاجتماعية وأخبار التعليم، مقيمة في الإسكندرية.



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64 تعليقات
  1. النور عثمان مصطفى يقول

    حلم
    انا النور عثمان مصطفى شغال أعمال حره بس بتمني من من الله ان
    أعيش حياة كريمه مو اكتر إن شاءالله يتحقق لي حلمي يا رب العالمين

    الرد
  2. وائل فاروق يقول

    حلم بإذن الله

    الرد
    1. ياسمين محمد يقول

      بالتوفيق لحضرتك

  3. غير معروف يقول

    محمد فتحى الغريب على الحضىرى رقم 010113521606 مصر محافظه دمياط كفرسعدالسعيديه القبليه 95458

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  4. حسين قولي يقول

    انا اسمي حسين الفولي عندي 22 سنه شغال في المعمار بنظف الراتش شقيان وانا عندي 12 سنه نفسي اشتري شقه عشان اكون حالي فيها

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  5. ايمن.احمد.سليمان يقول

    حلم.حلم.حلم.حلم.حلم

    الرد
  6. مصطفى السيد كمال السيد محمد يقول

    حلم بسيط جدا نفسه يتحقق بس اتمنى ان الله ان يرسل لكم ان شاء الله

    الرد
  7. باسم جابر مصطفى الاغا يقول

    فلسطين غير مذكورة ضمن الدول في برنامج الحلم .
    مفتاح فلسطين 972

    الرد
  8. غير معروف يقول

    السلام عليكم

    الرد
  9. أحمد من الجزائر يقول

    الحلم

    الرد
  10. أحمد من الجزائر يقول

    سلام عليكم
    صح فطورك

    الرد
  11. محمد لبكيري يقول

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اود المشاركة في هذه المسابقة وشكرا وماذا افعل؟ وصح فطركم وتحياتي مع العلم انا طالب دكتوراه في علم الاجتماع الإتصال جامعة تيزي وزو السالثالثة ومدير مدرسة ابتدائية

    الرد
  12. Osama يقول

    شكرا لكم

    الرد
    1. Osama يقول

      شكرا لكم أتمنى التوفيق للجميع وأرغب بالإشتراك
      +352681531321

  13. ببن الشيخ حسناء يقول

    السلام عليكم اريد الاشتراك في مسابقة الحلم

    الرد
    1. ياسمين محمد يقول

      عبر الموقع الرسمي للمسابقة أو رقم الهاتف المرادف لبلد حضرتك

  14. غير معروف يقول

    ياربي.يسري.أمري.ياالله.طلب.طلب.حلم

    الرد
  15. سلامة يقول

    تم

    الرد
  16. احمد يقول

    اشتركت لمدة ثلاثة سنوات متتالية ولم أوفق في شيء 😢😢😢

    الرد
    1. ياسمين محمد يقول

      بالتوفيق ان شاء الله المره القادمه

  17. احمد يقول

    اشتركت لمدة ثلاثة سنوات متتالية ولم أوفق في شيء 😢😢😢

    الرد
  18. رشيد يقول

    الجزائر ما في رقم

    الرد
    1. ياسمين محمد يقول

      عبر الرابط الرسمي للمسابقة

  19. بن زينة يحي يقول

    السلام عليكم

    الرد
  20. غير معروف يقول

    نسيبه عبدالله عليوه من السودان احلم يكون عندي منزل

    الرد
  21. غير معروف يقول

    انشالله اربح وازور مكه للحج

    الرد
    1. ياسمين محمد يقول

      بالتوفيق لحضرتك يا فندم

  22. نورا محمد محمد يقول

    بسم الله الغني المغني ادعوه و اتمنى تحقيق حلمي و افوز بالمسابقة .. ليبيا 0928022505

    الرد
  23. نورا محمد محمد يقول

    بسم الله الغني المغني ادعوه و اتمنى تحقيق حلمي و افوز بالمسابقة .. ليبيا 0928022505

    الرد
  24. تقوي قسم السيد سعيد عبدالقادر يقول

    الاسم : تقوي قسم السيد سعيد عبدالقادر.
    السكن : السودان
    رقم الهاتف : ٠٩١٠٠٧٢٦٧٣

    الرد
  25. اسية يقول

    حلم

    الرد
  26. غير معروف يقول

    ناصر الصادق هاتف محمول رقم 01274438115

    الرد
  27. غير معروف يقول

    ناصر الصادق مرسي من مصر العربيه حلم اني افوز بألمسابقه وأنا اشتركت أكثر من مره

    الرد
  28. انا اسمی زینب من ایران اتمنه الفوز بمسابقه الحلم يقول

    سلام انا اسمی زینب من ایران بس مااعرف کیف ادخل بمسابقه الحلم
    اتمنی ان افوز بمسابقه الحلم

    الرد
  29. نجوا يقول

    انه اسمی نجوا انه حلمی افوز و اعالج ابنی واشتری بیت نسکن فی مابدی شی تانی

    الرد
  30. غير معروف يقول

    حلم ..قاسم العمري اليمن عدن
    775822826

    الرد
    1. غير معروف يقول

      انا حلمي اكلمكم من زمان عشان اسد الدين اللي علي وجوز اختي الثانيه بس مش تمام في اكثر من كده والله

  31. غير معروف يقول

    اتمنى الفوز في مسابقة الحلم ..

    الرد
  32. حسين عمر المدني عمر يقول

    حلم 00201125214801 من

    الرد
  33. غير معروف يقول

    اسمي ماضي علي احمد محمود ماضي
    من مصر الجيزه مدينه الصف
    حلمي ان اقضي ديني وان اشتري منزل لاسرتي وان ابدا مشروع عمل ليه لاني بدون عمل ولا منزل ومعي اربعه بنات وامهم

    الرد
  34. قاسم العمري اليمن عدن يقول

    يارب يتحقق حلمي ..حلم حلم
    الاسم قاسم العمري اليمن عدن
    رقم التلفون 775822826

    الرد
  35. سراج على محمد احمد يقول

    أنا سراج على محمد احمد مشترك في mds95458

    الرد
  36. حنان مخس يقول

    المغرب 0640338410

    الرد
  37. رضوان يقول

    حلم

    الرد
  38. ريان يقول

    وين لبنان ؟؟؟؟

    الرد
    1. ياسمين محمد يقول

      عبر الرابط الرسمي للمسابقة

  39. غير معروف يقول

    وين لبنان ؟؟؟؟

    الرد
  40. علا محمد عيد ا يقول

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته انا علا محمد عيد من مصر سوهاج جرجا ت 01207964658. الرقم هو 01151891996. الرقم الثالث هو 01122795617.رقم مصر المراد البلدى هو95458. حلم .يارب يارب بحق شهر رمضان المبارك وبحق ليلة القدر انك تقف معاية يارب يارب عالم بحالى وغنعن سؤالى وانت لوحدك تعلم بحالى ي.رب يارب حقق لى حلمى بوقتك ومهمتك

    ….

    الرد
    1. ياسمين محمد يقول

      شكرا لعبوركم المشرف وبالتوفيق لحضرتك

  41. عبدالرحمن بخيت بن مطران يقول

    حلم

    الرد
    1. ياسمين محمد يقول

      بالتوفيق لحضرتك يا فندم

  42. وليد علي حاج يقول

    يتحق حلمي. رقم الهاتف 771957206

    الرد
    1. ياسمين محمد يقول

      بالتوفيق

  43. غير معروف يقول

    “حلم” فتحي عبدالرؤوف توفيق ♥️من مصر 🇪🇬ت/00201147667737

    الرد
  44. Holme يقول

    Wahibe belkaceme aljire 0560349651
    Holme

    الرد
  45. خضرناصرعمر يقول

    حلم اليمن يارب حقق حلمي 735991953

    الرد
    1. ياسمين محمد يقول

      بالتوفيق يا فندم

  46. غير معروف يقول

    اشرف محمد يارب حلم

    الرد
    1. ياسمين محمد يقول

      بالتوفيق يا فندم

  47. محمدعبدالله حامدنصر/من اليمن يقول

    محمدعبدالله حامدنصر/من اليمن /771336241

    الرد
  48. عبد الهادي يقول

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كيف اشتراك انا بتركيا

    الرد
    1. ياسمين محمد يقول

      عبر الرابط الرسمي الخاص بالمسابقة

  49. ماجدالشغدري علي دبوان يقول

    الحم

    الرد
    1. ياسمين محمد يقول

      التوفيق لحضرتك