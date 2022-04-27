كيفية الاشتراك في مسابقة الحلم 2022 وأرقام الاشتراك للفوز بالجائزة

قامت مسابقة الحلم بالإعلان عن الفرصة الأخيرة من أجل كسب 500 ألف دولار كاش مع 250 ألف دولار من أجل شراء منزل في أي مكان في العالم وهكذا يكون إجمالي المبلغ 750 ألف دولار ولم يتبقى سوى القليل من الأيام لكي يتم الإعلان عن سحب تلك الجائزة الكبيرة ومن خلال مقالنا التالي سنتعرف على كل ما يخص مسابقة الحلم.

مسابقة الحلم للفوز ب750 ألف دولار في شهر رمضان:

مازال الاشتراك في مسابقة متاح للجميع وهناك أكثر من طريقة يتم من خلالها الاشتراك سواء من خلال الاتصال بالرقم الخاص ببلدكم حيث تم تخصيص رقم معين لكل دولة ويمكن أيضًا من خلال ذلك الرقم يتم إرسال رسالة مكتوب فيها كلمة حلم سواء باللغة العربية أو الفرنسية أو الإنجليزية وبعد ذلك سياتي إليكم رسالة بها سؤال وفي حالة الإجابة على ذلك السؤال ستكونون من المشتركين وستؤهلون لدخول سحب رمضان.

للاشتراك في مسابقة الحلم والتعرف على أرقام جميع الدول نتعرف عليه من خلال الدخول إلى الرابط الرسمي الخاص بالمسابقة https://mydream.mbc.net/dream/ar/msisdn?utm_source=MBCsocial&utm_medium=instagram&utm_campaign=2021&utm_term=MBCsocial&utm_content=4511701761&from=sprinklr&mbcSocialPage=MBC1+-+FB&socialSource=FACEBOOK&ID=6107167325.

ثم يتم تسجيل الهاتف وبعد ذلك يتم النقر على أيقونة اشتراك.

وسيأتي إليكم رسالة بعد ذلك خاصة بتفعيل الاشتراك والتأهيل للسحب المبلغ وذلك خلال الأيام المتبقية من شهر رمضان الكريم.

أرقام الاشتراك بمسابقة الحلم:



يتم الاشتراك في مسابقة الحلم من خلال الأرقام الآتية:

يتم الاشتراك في مسابقة الحلم من داخل دولة جمهورية مصر العربية (95458 أو من خلال الرقم التالي95450).

كما يتم الاشتراك في مسابقة الحلم من دولة الإمارات العربية المتحدة (6070).

الاشتراك في مسابقة الحلم من دولة المملكة العربية السعودية (650444).

كما يتم الاشتراك في مسابقة الحلم من داخل دولة الكويت (4141).

الاشتراك في مسابقة الحلم من داخل دولة سوريا (1555).

وهناك الكثير من البلدان الأخرى وفور الاشتراك يلزم متابعة كافة النتائج الخاصة بالمسابقة من خلال مشاهدة البرنامج على القناة.

يتم الأشتراك في مسابقة الحلم من دولة اليمن عبر الإتصال بالرقم التالي:2622.

الأشتراك من دوله البحرين يجب الاتصال بالرقم التالي 94000.

عدد الأسئلة في مسابقة الحلم:

لم تعلن المسابقة رسمياً على عن العدد المحدد للأسئلة، قد تتراوح من 2 إلى 6 أسئلة ولاكن المؤكد إنها سهلة ومباشرة لتسهيل الإجابة على المشتركين وزيادة فرصة للفوز بالجائزة الكبرى.

يوجد بعض الدول غير متاح لها رقم اتصال مخصص للاشتراك في مسابقة الحلم، فمن خلال الأرقام التالية يمكنهم الاشتراك بالمسابقة بكل سهولة.

الرقم الأول 008821622778021.

الرقم الثاني 0088216101092 .