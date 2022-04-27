كيفية الاشتراك في مسابقة الحلم 2022 وأرقام الاشتراك للفوز بالجائزة
قامت مسابقة الحلم بالإعلان عن الفرصة الأخيرة من أجل كسب 500 ألف دولار كاش مع 250 ألف دولار من أجل شراء منزل في أي مكان في العالم وهكذا يكون إجمالي المبلغ 750 ألف دولار ولم يتبقى سوى القليل من الأيام لكي يتم الإعلان عن سحب تلك الجائزة الكبيرة ومن خلال مقالنا التالي سنتعرف على كل ما يخص مسابقة الحلم.
مسابقة الحلم للفوز ب750 ألف دولار في شهر رمضان:
مازال الاشتراك في مسابقة متاح للجميع وهناك أكثر من طريقة يتم من خلالها الاشتراك سواء من خلال الاتصال بالرقم الخاص ببلدكم حيث تم تخصيص رقم معين لكل دولة ويمكن أيضًا من خلال ذلك الرقم يتم إرسال رسالة مكتوب فيها كلمة حلم سواء باللغة العربية أو الفرنسية أو الإنجليزية وبعد ذلك سياتي إليكم رسالة بها سؤال وفي حالة الإجابة على ذلك السؤال ستكونون من المشتركين وستؤهلون لدخول سحب رمضان.
- للاشتراك في مسابقة الحلم والتعرف على أرقام جميع الدول نتعرف عليه من خلال الدخول إلى الرابط الرسمي الخاص بالمسابقة https://mydream.mbc.net/dream/ar/msisdn?utm_source=MBCsocial&utm_medium=instagram&utm_campaign=2021&utm_term=MBCsocial&utm_content=4511701761&from=sprinklr&mbcSocialPage=MBC1+-+FB&socialSource=FACEBOOK&ID=6107167325.
- ثم يتم تسجيل الهاتف وبعد ذلك يتم النقر على أيقونة اشتراك.
- وسيأتي إليكم رسالة بعد ذلك خاصة بتفعيل الاشتراك والتأهيل للسحب المبلغ وذلك خلال الأيام المتبقية من شهر رمضان الكريم.
أرقام الاشتراك بمسابقة الحلم:
يتم الاشتراك في مسابقة الحلم من خلال الأرقام الآتية:
- يتم الاشتراك في مسابقة الحلم من داخل دولة جمهورية مصر العربية (95458 أو من خلال الرقم التالي95450).
- كما يتم الاشتراك في مسابقة الحلم من دولة الإمارات العربية المتحدة (6070).
- الاشتراك في مسابقة الحلم من دولة المملكة العربية السعودية (650444).
- كما يتم الاشتراك في مسابقة الحلم من داخل دولة الكويت (4141).
- الاشتراك في مسابقة الحلم من داخل دولة سوريا (1555).
- وهناك الكثير من البلدان الأخرى وفور الاشتراك يلزم متابعة كافة النتائج الخاصة بالمسابقة من خلال مشاهدة البرنامج على القناة.
- يتم الأشتراك في مسابقة الحلم من دولة اليمن عبر الإتصال بالرقم التالي:2622.
- الأشتراك من دوله البحرين يجب الاتصال بالرقم التالي 94000.
عدد الأسئلة في مسابقة الحلم:
لم تعلن المسابقة رسمياً على عن العدد المحدد للأسئلة، قد تتراوح من 2 إلى 6 أسئلة ولاكن المؤكد إنها سهلة ومباشرة لتسهيل الإجابة على المشتركين وزيادة فرصة للفوز بالجائزة الكبرى.
يوجد بعض الدول غير متاح لها رقم اتصال مخصص للاشتراك في مسابقة الحلم، فمن خلال الأرقام التالية يمكنهم الاشتراك بالمسابقة بكل سهولة.
الرقم الأول 008821622778021.
الرقم الثاني 0088216101092 .
حلم
انا النور عثمان مصطفى شغال أعمال حره بس بتمني من من الله ان
أعيش حياة كريمه مو اكتر إن شاءالله يتحقق لي حلمي يا رب العالمين
حلم بإذن الله
بالتوفيق لحضرتك
محمد فتحى الغريب على الحضىرى رقم 010113521606 مصر محافظه دمياط كفرسعدالسعيديه القبليه 95458
انا اسمي حسين الفولي عندي 22 سنه شغال في المعمار بنظف الراتش شقيان وانا عندي 12 سنه نفسي اشتري شقه عشان اكون حالي فيها
حلم.حلم.حلم.حلم.حلم
حلم بسيط جدا نفسه يتحقق بس اتمنى ان الله ان يرسل لكم ان شاء الله
فلسطين غير مذكورة ضمن الدول في برنامج الحلم .
مفتاح فلسطين 972
السلام عليكم
الحلم
سلام عليكم
صح فطورك
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اود المشاركة في هذه المسابقة وشكرا وماذا افعل؟ وصح فطركم وتحياتي مع العلم انا طالب دكتوراه في علم الاجتماع الإتصال جامعة تيزي وزو السالثالثة ومدير مدرسة ابتدائية
شكرا لكم
شكرا لكم أتمنى التوفيق للجميع وأرغب بالإشتراك
+352681531321
السلام عليكم اريد الاشتراك في مسابقة الحلم
عبر الموقع الرسمي للمسابقة أو رقم الهاتف المرادف لبلد حضرتك
ياربي.يسري.أمري.ياالله.طلب.طلب.حلم
تم
اشتركت لمدة ثلاثة سنوات متتالية ولم أوفق في شيء 😢😢😢
بالتوفيق ان شاء الله المره القادمه
اشتركت لمدة ثلاثة سنوات متتالية ولم أوفق في شيء 😢😢😢
الجزائر ما في رقم
عبر الرابط الرسمي للمسابقة
السلام عليكم
نسيبه عبدالله عليوه من السودان احلم يكون عندي منزل
انشالله اربح وازور مكه للحج
بالتوفيق لحضرتك يا فندم
بسم الله الغني المغني ادعوه و اتمنى تحقيق حلمي و افوز بالمسابقة .. ليبيا 0928022505
بسم الله الغني المغني ادعوه و اتمنى تحقيق حلمي و افوز بالمسابقة .. ليبيا 0928022505
الاسم : تقوي قسم السيد سعيد عبدالقادر.
السكن : السودان
رقم الهاتف : ٠٩١٠٠٧٢٦٧٣
حلم
ناصر الصادق هاتف محمول رقم 01274438115
ناصر الصادق مرسي من مصر العربيه حلم اني افوز بألمسابقه وأنا اشتركت أكثر من مره
سلام انا اسمی زینب من ایران بس مااعرف کیف ادخل بمسابقه الحلم
اتمنی ان افوز بمسابقه الحلم
انه اسمی نجوا انه حلمی افوز و اعالج ابنی واشتری بیت نسکن فی مابدی شی تانی
حلم ..قاسم العمري اليمن عدن
775822826
انا حلمي اكلمكم من زمان عشان اسد الدين اللي علي وجوز اختي الثانيه بس مش تمام في اكثر من كده والله
اتمنى الفوز في مسابقة الحلم ..
حلم 00201125214801 من
اسمي ماضي علي احمد محمود ماضي
من مصر الجيزه مدينه الصف
حلمي ان اقضي ديني وان اشتري منزل لاسرتي وان ابدا مشروع عمل ليه لاني بدون عمل ولا منزل ومعي اربعه بنات وامهم
يارب يتحقق حلمي ..حلم حلم
الاسم قاسم العمري اليمن عدن
رقم التلفون 775822826
أنا سراج على محمد احمد مشترك في mds95458
المغرب 0640338410
حلم
وين لبنان ؟؟؟؟
عبر الرابط الرسمي للمسابقة
وين لبنان ؟؟؟؟
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته انا علا محمد عيد من مصر سوهاج جرجا ت 01207964658. الرقم هو 01151891996. الرقم الثالث هو 01122795617.رقم مصر المراد البلدى هو95458. حلم .يارب يارب بحق شهر رمضان المبارك وبحق ليلة القدر انك تقف معاية يارب يارب عالم بحالى وغنعن سؤالى وانت لوحدك تعلم بحالى ي.رب يارب حقق لى حلمى بوقتك ومهمتك
….
شكرا لعبوركم المشرف وبالتوفيق لحضرتك
حلم
بالتوفيق لحضرتك يا فندم
يتحق حلمي. رقم الهاتف 771957206
بالتوفيق
“حلم” فتحي عبدالرؤوف توفيق ♥️من مصر 🇪🇬ت/00201147667737
Wahibe belkaceme aljire 0560349651
Holme
حلم اليمن يارب حقق حلمي 735991953
بالتوفيق يا فندم
اشرف محمد يارب حلم
بالتوفيق يا فندم
محمدعبدالله حامدنصر/من اليمن /771336241
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كيف اشتراك انا بتركيا
عبر الرابط الرسمي الخاص بالمسابقة
الحم
التوفيق لحضرتك