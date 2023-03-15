محمد الشرنوبى: «عاوز أكمل تعليمى عشان أولادى ميقولوش إشمعنا إنت»

صرح الفنان محمد الشرنوبى، بأنه يريد أن يستكمل تعليمة وخصوصاً بأنه حاصل على الشهادة الاعدادية فقط، وأشار إلى أن مستوى تعليمة ليس له علاقة نهائياً بمستوى ثقافته.

وأكد الفنان، من خلال تصريحات له مع القاهرة 24 وقال:ـ “نفسى أوى أكمل تعليمى عشان شكلى أمام أولادى، وعلشان أكون قدوة ليهم، ولما أقول لحد منهم كمل تعليمك ما يقولش اشمعنا إنت، وبجد التعليم مش فارق فى ثقافتى، وأنا بعرف كل حاجة وبقرأ كتير وبثقف نفسى، والقصة ملهاش علاقة بالتثقيف وكل الموضوع إنى أكون قدوة لأولادى وكامل أمامهم على قد ما أقدر”.

ومن جانبه، فقد كشف الفنان محمد الشرنوبى عن طقوسه الخاصة فى شهر رمضان، وعلق قائلاً:ـ “بقضى معظم وقتى زى باقى الناس وبقعد مع أهلى، وبطلع صدقات وزكاة كتير، وبفطر ناس كتير وبعمل شنط رمضان”.

وأما عن مُتابعة حياته اليومية ومشاهدته للأعمال الفنية فى رمضان وأنها لا تؤثر على عبادته قال:ـ “أنا بتعبد وبتفرج على المسلسلات وبصوم وأصلى وأزكى”، وأوضح الفنان بأن الانتقادات لا تُؤثر عليه وأنه يقوم بإتخاذ الجيد منها وما يؤثر عليه بالإيجاب فقط.

وأشار محمد الشرنوبى، بأنه قام بالتعاون مع العديد من الفنانين الى كان يرغب فى التعاون معهم، وهناك بعض الفنانين الذين تُوفوا وكان يتمنى أن يشاركهم فى أى عمل فنى ومنهم “سعاد حسنى، وأحمد زكى”.

وجديراً بالذكر، بأن الفنان محمد الشرنوبى يغيب عن المشاركة فى السباق الرمضانى للعام الحالى 2023، حيث أنه إعتذر عن المشاركة فى مسلسل “الإمام الشافعى”، بينما شارك العام الماضى بمسلسل “فاتن أمل حربى” بجانب الفنانة نيللى كريم، وقدم خلال أحداث المسلسل دور الشيخ يحيى.