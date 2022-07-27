المنسى يشترط لإعادة أُغنية “للى” إلى الـ يوتيوب.. وأكرم حسنى يرفض

قام الفنان المصرى أكرم حسنى برفض الشرط الذى وضعه له المطرب المعروف محمد المنسى، وذلك للتنازل عن الشكوى التى قدمها ضده والتى أدت لحذف أُغنية “للى” للفنان محمد منير من على موقع الـ “يوتيوب”.

وأكد المنسى، على أن يقوم أكرم حسنى مُؤلف ومُلحن أُغنية “للى” بالاعتراف بأن لحن الأعنية مأخوذ من لحن أُغنيته الشهير “ولد الهلالية”، وذلك فى مقابل أن يقوم الآخر بسحب الشكوى المُقدمة لموقع “يوتيوب” ضده الأُغنية، والتى كانت السبب فى حذفها.

وأكد أمير محروس الموزع الموسيقى، وذلك من خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “كلمة أخيرة”، والذى يُذاع عبر فضائية “on المصرية”، على أن المنسى هو من طلب هذا الشرط، الأمر الذى رفضه أكرم مُعتبراً أن هذا الأمر إعتراف منه صريح بالسرقة.

ومن جانبه، فقد صرح أكرم حسنى وقال:ـ “أنا بشتغل بشكل قانونى، ولما بكتب كلمات بروح على طول على المُصنفات الفنية، وفى حالة الكليب بقوم بالتوجه إلى الرقابية للحصول على التصاريح اللازمة، وأنا قدمت أدلتى ومستنداتى إلى الـ يوتيوب لإعادة الأُغنية”.

وأكد أكرم، على أن موقع “يوتيوب” يقوم بإتباع سياسة الأسبقية فى تحميل الأغانى، ويقوم على أساسها بتحديد صاحب الأُغنية حتى لة كانت مسروقة من شخص آخر، ورداً على قدرته فى تأليف الأغانى بمفردات صعيدية قال:ـ “الكتابة الكوميدية التى أقوم بها أصعب بكتير من الكتابة الجادة، ومن لا يفهم ذلك الأمر أبعد ما يكون عن الفن”.

وأنهى الفنان:ـ “وأثناء فترة شغلى بوزارة الداخلية اشتغلت فى أسوان، وكمان عشت مع أهل الجنوب الفنانين الطيبين، وسبق لى أن كتبت فى مسلسل لأحمد فهمى أُغنية صعيدية كبير مُكونة من 6 مقاطع، وكانت بمعاونة الشاعرة سمر حسين، ولماذا يكتثر الكثير قيامى بتطوير نفسى بسرعة؟”.