“مراتى رفضت تسند معايا فى رعاية أُمى وأُختى”.. مدرس انفصل عن زوجته بسبب والدته وأُخته المُعاقتان

أكد الأستاذ أحمد فوزى، 40 سنه، والذى يعمل مدرس، بأنه تم إيقافه عن العمل وتحويله للتحقيق منذ عامين بسبب غيابه فترة 15 يوم متواصلين عن العمل حيث علق قائلاً:ـ “أنا كُنت شغال فى مكان تانى علشان أكفى والدتى ومراتى وأُختى، وكُنت محتاج إنى أوفر هنا ومجيش على أحد”.

وصرح الأُستاذ أحمد من خلال إستضافته فى برنامج “واحد من الناس”، والذى يقوم بتقديمة الإعلامى عمرو الليثى، والذى يذاع من خلال قناة “الحياة”، على أنه مُتزوج منذ 10 سنوات وأنجب إبنتان وإنفصل عن زوجته بسبب خلافات بين والدته وزوجته حيث قال:ـ “أول شخص لجأتلوا مراتى، وكُنت مستغرب إنى ملقتش منها أى رد فعل فى إنها تساعد معايا فى رعاية والدتى وأُختى”.

وأوضح بأن أُخته تعانى من إعاقة فى قدميها، بسبب ضمور عام فى الأطراف، وأنها لا تستطيع تناول الطعام أو الشراب وحدها ووالدته تعانى أيضاً من شلل نصفى وقال:ـ “أنا اللى مسؤول عنهم فى كل حاجه، ووالدى مُتوفى منذ 6 سنوات، ومراتى كانت عاوزانى أسيب أُمى وأُختى، وأنا قولتلها إوعى تحطى نفسك فى كفه قدام أُمى علشان كفة والدتى هيا اللى هتطب”.

وصرح:ـ “إن يومى يبدأ بحمل أُختى فى الصباح للدخول إلى الحمام لكى تتوضأ، وبعدها أُعيدها إلى السرير لكى تُصلى وتقرأ القرأن، أما والدتى بفطرها وأوضيها وأديها المصحف الخاص بها، وبعد كده أقوم بشغل البيت من غسيل ومسيح وكنس وطبيخ، كل حاجه ممكن أى شخص يتخيلها”.

وصرح بأن والدته طلبت منه أن يتركها فى الشارع، أو يتركهما بدار مسنين حتى يتمكن من مباشرة حياته الطبيعية، الأمر الذى رفضه بشدة حيث قالت:ـ “أنا قولتله يودينا دار مسنين أو يسبنا فى الشارع علشان مراتك مش عاوزانه، وكفايه عليك إنك تربى عيالك مع مراتك بس هو زعل ورفض”.