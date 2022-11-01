محمد رمضان فى أحدث ظهور له بسلسلة وخواتم دهب: اللهم زدنا تواضعًا

قام الفنان المعروف محمد رمضان، بإثارة الكثير من الجدل بعد أن قام بنشر فيديو له من خلال حسابه الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى “انستجرام”، وظهر الفنان فى الفيديو وهو يلبس سلسلة من الذهب وأيضاً مجموعة خواتم من الذهب ونظارة شمسية، ويتمايل على أنغام أٌغنية “أنا الملك”، وكتب تحت الفيديو وقال:ـ “اللهم زيدنا تواضعًا”.

وعلى الفور إنهالت على رمضان التعليقات ما بين مؤيد ومعارض، ومن أبرزها تعليق الفنانة نادين الراسى حيث كتبت:ـ “الله يحميك ويحميلك عيلتك”، وإكتفت جومانا مراد بالتعليق بملصقات على شكل قلوب، وكان للفنان نصيب كبير من الانتقادات، حيث إتهمه البعض بإثارة الكثير من الجدل حيث أنه يدعى التواضع فى الوقت الذى يرتدى فيه الذهب والمجوهرات، وقام الكثير بتوجيه العديد من الاستفسارات بخصوص هذا الأمر.

وجديراً بالذكر، بأن هناك حملة مُمنهحة على الفنان محمد رمضان منذ فترة، وذلك بعد أن أعلن إقامة حفله القادم بالإسكندرية، حيث قام الكثير برفع شعار “غير مُرحب بك فى الاسكندرية”، وكان محافظ الاسكندرية هو من يترأس الحملة، الأمر الذى جعل رمضان يبادر بالنزول إلى ضواحى الاسكندرية.

وتفاجئ الجميع بالاستقبال الرائع الذى قُوبل به الفنان، وقام محمد بعمل بث مباشر من الاسكندرية، وذلك للقضاء على هذه الشائعات، وعلى الرغم من تلك الحفاوة وحب الجمهور الشديد له والذى ظهر أثناء استقباله تم إلغاء الحفل.

وقام الفنان بالتعليق على هذا الأمر بصورة غير مباشرة، حيث قام بنشر فيديو ظهر فيه توافد الكثير من مُحبى الفنان عليه وقال:ـ “عندك سلطة تلغى الحفلة بتاعتى.. عندك سلطة تهد.. بس اللى مش عندك على أرض الواقع محبة الناس ليا، وكمان معندكش عزوة بجد.. دى ليلة بألف حفلة، ويارب ديمها عليا نعمة”.