بعدما تراجعت عن تصريحاتها.. محمد رمضان يسخر من سميرة عبدالعزيز

قام الفنان محمد رمضان بالسخرية مرة ثانية من تصريحات الفنانة سمير عبدالعزيز، والتى تبلغ من العمر 87 عاماً، بعد أن تراجعت عن تصريحات سابقة لها حول رفضها أن تقوم بالمشاركة مع الفنان فى أى عمل وقيامها بدور الأم.

وقام رمضان بنشر تصريح الفنانة سميرة عبدالعزيز، والتى أبدت فيه تراجعها عن تصريحاته السابقة ورفضها القيام بدور الأُم فى أى من أعماله الفنية، وأبدت موافقتها على القيام بمثل هذا الدور، ليقوم الفنان بالتعليق عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى “فيس بوك” ساخراً:ـ “ياااه أخيراً يا أُستاذه.. أنا قلبى خلاص هيقف من الفرحة، بس للأسف الشديد يا فنانة الفيلم القادم طالع فيه يتيم الأُم”، الأمر الذى أثار الكثير من الجدل خلال الساعات القليلة الماضية.

ومن جانبه، فقد أكدت الفنانة سميرة عبدالعزيز خلال ندوة حضرتها لجريدة “المصرى اليوم”، على أن الفنان محمد رمضان أهانها بعد أن رفضت تجسيد دور الأُم للفنان فى أحد الأعمال التى قام ببطولتها، وعلقت قائلة:ـ “الفنان محمد رمضان فضحنى لما رفضت أعمل دور الأم فى أحد أعماله، وفى كتير من الناس هاجمونى وكمان فى ناس كتير دافعوا عنى وأما متكلمتش، وهو قل أدبه وقالى يا شحاته أنا باخد 20 مليون فى الفيلم وإنتى بتاخدى 20 ألف بس، وكمان الكل إتكلم عن المشكلة دى على السوشيال ميديا (الهباب) اللى كلها نميمة”.

وأنهت الفنانة:ـ “الموضوع بقا فلوس وبس، وكمان القيم بقت زائفة وغير حقيقية ومبقاش فى قيم والسبب إن التليفزيون مش بقا ينتج ولا مؤسسة السينما ولا صوت القاهرة، ومن الضرورى جداً عودة الدولة للإنتاج مرة ثانية”.

وجديراً بالذكر، بأن الفنانة سميرة عبدالعزيز قامت خلال الندوة التى حضرتها لجريدة “المصرى اليوم”، بإنتقاد جلسات الفن التى تحدث داخل بيوت الفنانات وعلقت قائلة:ـ “إزاى مؤلف يروح يقعد فى جلسة عمل عند أحد الفنانات قبل ما يخلص كتابة السيناريو، وكمان المفروض إن الفنانة متعرفش أى حاجة عن دورها إلا لما السيناريو يخلص”.