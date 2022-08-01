أول تعليق من نقيب المُمثلين بعد ظهور محمد رمضان برفقة مُجندة بالجيش الاسرائيلى

أثار الفنان محمد رمضان الكثير من الجدل الكبير خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك عقب انتشار صورة له بصحبة فتاة اسرائيلية أثناء تواجده باليونان، على هامش الحفل الذى أحياه منذ أيام قليلة مضت.

وتم تداول الكثير من الشائعات والأقاويل خلال الساعات الماضية، بخصوص اتخاذ نقابة المهن التمثيلية برئاسة الفنان أشرف زكى أى اجراءات حول الواقعة، ولكن الفنان أشرف زكى نفى الأمر تماماً.

وأكد رئيس نقابة المهن التمثيلية، على أنه لن يتم إتخاذ أى إجراء ضد محمد رمضان، ولكن فى حال قيامه بعمل فنى مع الكـ،ـيان الصهـ،ـيونى فسوف يتم إتخاذ كافة الاجراءات القانونية اللازمة ضده.

وعلق الدكتور أشرف زكى وقال:ـ “إن الحياة الشخصية لأى فنان ليس للنقابة الحق فى التدخل فيها، ومحمد رمضان ظهر فقط وهو يحتضن تلك الفتاة، وهذا ما تعتبره النقابة من الأمور الشخصية للفنان، وهذا أمر خاص بحياة الفنان الشخصية وليس لنا الحق فى اتخاذ أى إجراء ضده”.

ومن جانبه، فقد قام الفنان محمد رمضان بإحياء حفل غنائى مساء الجمعة الماضية 29 يوليو باليونان، وقدم الفنان خلال الحفل مجموعة كبيرة من أغانية وسط هتاف الكثير من الجماهير، وأشهر ما قدمه الفنان “بلالين، تنطيط، نمبر وان، ثابت، مافيا، الملك”، وغيرها الكثير.

وجديراً بالذكر، بأن الفنان الشاب محمد رمضان دائماً ما يقوم بإثارة الجدل، وأن هذه لم تكن المرة الأُولى التى يفعلها الفنان، والتى تم إتهامه بالتطبيع مع الكيان الصهيونى منذ نحو عام، وذلك بعد أن ظهر فى مجموعة من الصور برفقة مطرب اسرائيلى يُدعى “عومير آدام” وآخرين بدولة الامارات العربية الشقيقة أثناء إحيائه لحفل بـ دبى، وقام الكثير من الجمهور المصرى بتوجيه تهمة التطبيع له، وطالبوا نقابة المهن التمثيلية بوقفه عن العمل وإتخاذ الاجراءات القانونية ضده.