تفاصيل صورة جمعت محمد رمضان مع مجندة إسرائيلية في اليونان

قام الفنان محمد رمضان بإثارة الكثير من الجدل خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بسبب ظهوره فى فيديو وهو يحتضن فتاة اسرائيلية تُسمى “مايا زخاريا” أثناء تواجده فى اليونان، والذى قام فيها مؤخراً بإحياء حفلاً غنائياً.

وقامت الفتاة، والتى إتضح فيما بعد أنها مُجندة بالجيش الاسرائيلى بنشر مجموعة من الفيديوهات بصحبة محمد رمضان، من خلال حسابها الرسمى على موقع “التيك توك”، والذى ظهر فيها وهو يقوم باحتضانها.

ومن جانبه، فقد قام الدكتور خالد رفعت صالح رئيس مركز طيبة للدراسات السياسية والاستراتيجية بالتعليق على الواقعة، وذلك من خلال حسابه الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى “فيس بوك”، وقال:ـ “انت تعرف يا محمد يا رمضان إن المزة اللى كانت معاك فى اليونان اسرائيلية، واسمها مايا زخاريا؟.. طب إنت تعرف إنها مُجندة فى جيش الدفاع الاسرائيلى؟”.

وأضاف الدكتور:ـ “طب أه هى اللى نشرت الصور والفيديوهات وفضحتك، ولو متعرفش تبقى عبيط ولو تعرف تبقى خاين، وبالظبط نفس اللى إتعمل معاك فى دبى مع المُطرب الاسرائيلى ونشر الصور برضو”.

وبعد البحث غلى الفتاة على الـ “فيس بوك”، فقد وُجد لها صور كثيرة وهى مُرتدية ملابس الجيش الاسرائيلى، الأمر الذى يؤكد ما قاله الدكتور خالد رفعت صالح، والذى أوضح بأن الفنان رمضان ينتظر هجوماً عنيفاً خلال الأيام القليلة القادمة، والتى من السهل أن يصل به إلى ساحة القضاء، كما حدث معه سابقاً فى قضية المُطرب الاسرائيلى”عومير آدام”.

وجديراً بالذكر، بأن هذه لم تكن المرة الاولى التى يُتهم فيها الفنان محمد رمضان بالتطبيع مع الكيان الصهـ،ـيونى، حيث تعرض للانتقاد من قِبل رواد السوشيال ميديا منذ عام، وذلك بعد أن قام اعلامى من دولة الامارات بنشر صورة له مع المُطرب الاسرائيلى برفقة آخرين أثناء حضوره حفلاً خاص بـ دبى، والذى قام فيها الجمهور المصرى باتهامه بالتطبيع وسط الكثير من المُطالبات بحذفه من قائمة نقابة المهن التمثيلية، والتى ترفض نهائياً التطبيع.