“رفضت دور مصطفى شعبان فى مسلسل عائلة الحاجة متولى وأرفض عمل زوجتى وأولادى بالفن”.. محمد نجاتى يثير الجدل بسبب تصريحاته

أثارت تصريحات الفنان محمد نجاتى الكثير من الجدل خلال الساعات القليلة الماضية، حيث صرح بأن دور الفنان مصطفى شعبان فى المسلسل الشهير “عائلة الحاج متولى” عُرض عليه ورفضه، ونفس الشئ الذى حدث فى دور الفنان خالد سليم، والذى قام به فى فيلم “سنة أُولى نصب”.

وتكلم نجاتى من خلال اللقاء الذى جمعه بالاعلامية المعروفة أميرة بدر، والتى تقوم بتقديم برنامج “ورا الشمس”، والذى يذاع عبر فضائية “الشمس”، وذلك عن الأدوار التى تم عرضها عليه وقام برفضها ثم حققت الكثير من النجاح للفنان الذى قام بها بدلاً عنه.

كما صرح الفنان، بأنه قام بدوره فى فيلم “نعمة” من أجل المال ولقمة العيش فقط، وهذا على الرغم من أنه وصف الفيلم بـ “الوحش”، وأكد بأنه رفض إقامة الكثير من العلاقات حتى تزيده شيئاً فى عالم المجد والشهرة حيث قال:ـ “دى حاجه مش مهمة بالنسبة ليا”، وأكد أيضاً بأنه رفض الكثير من الأدوار لكى يُحافظ على وضعه ومكانته الفنية، حيث أنه يرى بأن الفنان غالباً ما يكون له تأثير على الأشخاص أكثر من رجال الدين.

وأوضح محمد نجاتى من خلال اللقاء، بأنه يرفض عمل زوجته فى مجال الفن على الرغم من أنه لا يعترض على عملها فى أى مجال أخر غير مجال الفن دون أن يذكر الأسباب، ورفض أيضاً عمل أبناءه بالفن حيث قال:ـ “أنا لا أقبل على الإطلاق عمل زوجتى وأولادى بمجال الفن والشهرة.. يشتغلوا فى أى حاجه تانية غير الفن”.

وجديراً بالذكر، بأن الفنان نجاتى يرى من وجهة نظره بأن محمود المهدى زوج الفنانة الشابة منه عرفة يقوم بإختلاق الكثير من الأزمات من أجل البحث عن الشهرة، كما يرى نجاتى بأن هذا الأمر سوف يؤثر بالسلب على منه فى عملها، وأيضاً كان حريصاً على تقديم النصيحة للفنانة “منه” قائلاً لها:ـ “على فكرة الشهرة بتيجى من الجهد والتعب فى العمل فقط”.