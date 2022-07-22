“الناس إتصدمت ومراكز التجميل إتصلوا عليا”.. ميرنا وليد تثير الجدل بعد ظهورها مع ياسمين عز

أثارت الفنانة المصرية الجميلة ميرنا وليد الكثير من الجدل بسبب إطلالتها الأخيرة، وذلك أثناء إستضافتها ببرنامج “كلام الناس”، والتى تقوم بتقديمة الاعلامية المعروفة ياسمين عز، والذى يذاع من خلال فضائية “mbc مصر”.

وتكلمت الفنانة خلال اللقاء، عن جلسة التصوير الأخيرة لها على شاطئ البحر حيث ظهرت الفنانة ببشرة ناصعة البياض، والتى كانت السبب فى إثارة الجدل على جميع مواقع التواصل الاجتماعى، وقالت:ـ “بصورة عامة من النادر جداً لما بلبس فساتين، ويمكن الناس قليل أوى لما تشفنى بفستان، وأنا بطبيعتى بحب لبس الجينز والتى شيرت، وعلشان غايبة بقالى فترة مش عارفة ليه الناس كانت مفكرة إنى لازم أرجع كبيرة أوى فى السن”.

وتابعت الفنانة ميرنا:ـ “كتير من الناس قالوا على الصور دى إنها من 20 سنة، وإنى أنا لسه مٌحتفظة بالصور ونشرتها دلوقتى.. أنا ضحكت طبعاً، وقلت ليه الناس مُتوقعة إنى كبرت وده مش شكلى وإنى إقعبرت، وهى الناس كانت شافتنى قبل كده فى أى عمل حاطة دقيق على جسدى، وأنا من أول فيلم الراعى والنساء لحد اليوم حد شافنى سمرا أوى؟، وبعدها لقيتونى عاملة سيشن أبيض.. بس يمكن علشان مكنتش بلبس فساتين كتير”.

وأنهت الفنانة وقالت:ـ “ناس كتير إتصدمت لما شافت صورى، وكتير من مراكز التجميل إتصلت عليا علشان أقول إنى رحت عندهم كنوع من أنواع الدعاية ليهم، وكمان عرضوا عليا فلوس علشان أروح عندهم وأعمل كل اللى أنا عاوزاه ببلاش من غير أى مقابل”.

وجديراً بالذكر، بأن آخر ما قدمته الفنانة الجميلة ميرنا وليد على شاشة التليفزيون مسلسل بعنوان “قيد عائلى” فى عام 2019، وشارك الفنانة البطولة كلاً من “عزت العلايلى، ميرفت أمين، صلاح عبدالله، دينا فؤاد، كارولين عزمى، بوسى”، وغيرهم الكثير من نجوم الفن.