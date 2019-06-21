يبحث الكثير من العرب عن معنى اسم تركي، فقد استطاع اسم تركي أن يحفظ له مكان وسط أكثر الأسماء العربية استخداماً في المنطقة العربية وفي المملكة العربية السعودية ودول الخليج بشكل خاص، وهذا ما جعلنا نهتم فى “نجوم مصرية” بتوضيح كافة التفاصيل التى قد تكون غير واضحة ومُبهمة عند الكثير بشأن اسم تركي، واستكمالاً لما بدأناه وكتبناه من مقالات عن معاني الأسماء، نوضح لكم فى هذا المقال كافة المعلومات عن معنى اسم تركي وأبرز صفاته، فتابعونا.

معنى اسم تركي

من الغريب أننا عندما بحثنا عن معنى اسم تركي فى قواميس اللغة العربية ومعجم المعانى الجامع لم نجد للإسم معنى محدد، ومع ذلك فهو اسم علم عربي الأصل وليس تركى الأصل كما يظن البعض ويتم استخدامه لتسمية الذكور بشكل كبير فى دول الخليج، وكان الإسم يُستخدم فى بادىء الأمر لتسمية الأولاد الأتراك حتى انتشر فى كل دول الخليج، وجدير بالذكر أن البعض قال أن اسم تركي كان يُطلق على الأولاد والصبيان الذين يتميزون بالرشاقة والجمال، ويُمكنك الإطلاع على مقالاتنا عن أسماء أولاد جديدة، وأسماء أولاد من القرآن.

صفات اسم تركى

جرت العادة أن الإسم يؤثر على حامله في عدة صفات، والآن نوضح لكم عدد من هذه الصفات المرتبطة بإسم تركي والتي توجد في معظم الأولاد المعروفين بهذا الاسم وهي كالتالي :

شخصية حساسة المشاعر طيب القلب.

يعطف على الآخرين ويساعدهم.

له القدرة على التنظيم والتخطيط.

له كاريزما اجتماعية تُمكنه من تكوين علاقات متعددة.

شخصية بارة بوالديها وطيب القلب مع زوجته.

صور اسم تركى

جئنا لكم بأبرز الصور لإسم تركى حتى تستخدموها كيفما شئتم.

مشاهير اسم تركي

نُبين لكم أبرز مشاهير اسم تركي كالتالي:

تركي آل شيخ: وهو مستشار حالي في ديوان المملكة العربية السعودية بمرتبة وزير، ويشغل الآن منصب رئيس الهيئة العامة للترفيه، وقد شغل العديد من المناصب الرياضية الرفيعة منها رئيس الإتحاد العربي لكرة القدم، وهو بجانب كل هذا مؤلف لعدد من الأغاني التي غناها مطربين مشهورين منهم عمرو دياب وأنغام وآمال ماهر.

وصلنا إلى نهاية مقالنا ونتمنى أن يكون قد حاز على اعجابكم، ولاي استفسار اترك تعليق وسنرد عليك فى أقرب وقت

← إقرأ أيضاً: