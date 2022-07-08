وجهات نظر

أسماء الفائزين في مسابقة الحلم 2022 وكيفية الاشتراك في السحب القادم Dreem

سجده محمد

على مدار السنوات إرتبط الملايين من الأشخاص في مختلف أنحاء الوطن العربي بمسابقة الحلم التي تقدم على شبكات إم بي سي الفضائية من خلال برنامج صدى الملاعب والذي يقدمه الإعلامي الشهير مصطفى الأغا على مدار أكثر من خمسة عشر عام وقد قامت مسابقة الحلم بإسعاد الكثير من الأشخاص على مدار الخمسة عشر عام وتقوم مسابقة الحلم بتحقيق أحلام المواطنين العرب من خلال الفوز بمبالغ مالية لشراء منزل خاص أو لتمويل مشروعات تكون مصدر دخل للأشخاص الفائزين في المسابقة ويتم الإشتراك في المسابقة عن طريق بعض الخطوات البسيطة والشروط للإشتراك في مسابقة الحلم والفوز بالجوائز وتحقيق أحلام الملايين في الوطن العربي.

مسابقة الحلم

وهذا ماجعل مسابقة الحلم من أشهر المسابقات في الوطن العربي حيث وصلت قيمة الجوائز إلى أكثر من ثلاثة ملايين دولار هذا وقد تم مؤخرا في سحب يوم السابع والعشرون من شهر يوليو لسنة 2022 ميلاديا فوز “وائل نبيل عشم” من دولة جمهورية مصر العربية وتحديدا من منطقة الهرم بمحافظة الجيزة وقد فاز بجائزة 100 ألف دولار أمريكي وكيلو من الذهب الخالص، وكان قبله فائز من دولة العراق يدعى “أحمد سعيد عبد الحسن” وقد فاز بجائزة النصف مليون دولار أمريكي وذلك في سحب السادس والعشرون من شهر مايو لسنة 2022 ميلاديا، بالإضافة إلى العديد من الفائزين من المملكة العربية السعودية ومن دولة عمان وقد أعلنت مسابقة الحلم أن السحب القادم للمسابقة سيكون على جائزة 150000 دولار أمريكي.

تفاصيل وصلتني رسالة من مسابقة الحلم 2022 وكيفية الاشتراك في مسابقة الحلم

بعد فوز وائل نبيل بكيلو ذهب و100 ألف دولار.. مسابقة الحلم تعلن فرصة جديدة للفوز بـ150.000 دولار

طريقة وخطوات الإشتراك في مسابقة الحلم

مسابقة الحلم

  • يقوم الشخص الراغب بالإشتراك في المسابقة بالإتصال على رقم المسابقة الخاص ببلده أو يقوم بإرسال رسالة نصية يكتب فيها حلم أو Dream.
  • بعد ذلك ستقوم إدارة مسابقة الحلم بإرسال بعض الأسئلة للمشترك.
  • يجب أن يقوم المشترك في مسابقة الحلم  بالإجابة على الأسئلة وإعادة إرسال الإجابات إلى فريق مسابقة الحلم.
  • إذا كانت جميع إجابات المتسابق صحيحة فيتم تسجيله للإشتراك في المسابقة ودخول السحب.
  • وكلما زادت عدد الإجابات على الأسئلة المرسلة للمتسابق من إدارة المسابقة كلما زادت فرصة المتسابق بالفوز في مسابقة الحلم بالجائزة.
سجده محمد

حاصلة على بكالوريوس تجارة من جامعة الإسكندرية، كاتبة محتوى لدى الكثير من المواقع الإلكترونية واهتم بالاخبار الأقتصادية والاجتماعية وأخبار التعليم، مقيمة في الإسكندرية.


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15 تعليقات
  1. محمد يقول

    انشاء الله افوز يارب

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  2. حسام حسين صايط يقول

    يارب حسام صايط بن حسين

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  3. محند أولحسين بوفاسة يقول

    رقم الاشتراك في المسابقه أنا من الجزائر فلم اجد الرقم

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  4. غير معروف يقول

    پیربخش بن سخیداد. 00971524119226. 00971508747144 ابوظبى العين الإمارات

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  5. حاشد اليمني يقول

    اتمنا بالفوز بالعافيه وكلشي عيسبر باذن الله

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  6. احمد ناظم غفوري علي الشبلاوي ٧١١١٢٩٤٠٢ يقول

    السلام عليكم لماذا تقطعون النظام عن سبافون ولمدة اكثر من شهرين ضيعتم علي اكثر من سحبين اطالبكم بالتعويض فورا
    انا مشارك من١٦ سنة عراقي مقيم في صنعاء من٢٧ سنة بحاجة إلى عملية جراحية في بطني معي ورم في بطني ادخلونا السحب القادم جزاكم الله خيرا

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  7. بتول جوني يقول

    مساعدة 76575475

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  8. أحمد عبد المجيد العبود يقول

    حلم

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  9. أحمد عبد المجيد الغبود يقول

    يارب ترزقنا من فضلك

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  10. فوزيه مضوي محمد السودان رقم الهاتف 00249995230703 يقول

    اتمني الفوزالحلم ب 150 الف دولار يارب

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  11. فوزيه مصوي محمد السودان رقم الهاتف 00249995230703 يقول

    كل سنه وانتم طيبين عيد مبارك عليكم
    الفوز بالحلم ب 150 الف دولار يارب

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  12. Full name Rajalingam Dasari يقول

    MBC dream dream dream

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  13. خليل محمد يقول

    خليل محمد من بغداد 07515202481

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  14. فوزيه مضوي محمد السودان رقم الهاتف 00249995230703 يقول

    الفوز بالحلم يارب مع ايام العيد

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  15. فوزيه مصوي محمد السودان رقم الهاتف 00249995230703 يقول

    اتمني الفوز بالحلم ب150 الف دولار يارب
    كل سنه وانتم طيبين عيد سعيد عليكم

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