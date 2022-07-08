أسماء الفائزين في مسابقة الحلم 2022 وكيفية الاشتراك في السحب القادم Dreem
على مدار السنوات إرتبط الملايين من الأشخاص في مختلف أنحاء الوطن العربي بمسابقة الحلم التي تقدم على شبكات إم بي سي الفضائية من خلال برنامج صدى الملاعب والذي يقدمه الإعلامي الشهير مصطفى الأغا على مدار أكثر من خمسة عشر عام وقد قامت مسابقة الحلم بإسعاد الكثير من الأشخاص على مدار الخمسة عشر عام وتقوم مسابقة الحلم بتحقيق أحلام المواطنين العرب من خلال الفوز بمبالغ مالية لشراء منزل خاص أو لتمويل مشروعات تكون مصدر دخل للأشخاص الفائزين في المسابقة ويتم الإشتراك في المسابقة عن طريق بعض الخطوات البسيطة والشروط للإشتراك في مسابقة الحلم والفوز بالجوائز وتحقيق أحلام الملايين في الوطن العربي.
وهذا ماجعل مسابقة الحلم من أشهر المسابقات في الوطن العربي حيث وصلت قيمة الجوائز إلى أكثر من ثلاثة ملايين دولار هذا وقد تم مؤخرا في سحب يوم السابع والعشرون من شهر يوليو لسنة 2022 ميلاديا فوز “وائل نبيل عشم” من دولة جمهورية مصر العربية وتحديدا من منطقة الهرم بمحافظة الجيزة وقد فاز بجائزة 100 ألف دولار أمريكي وكيلو من الذهب الخالص، وكان قبله فائز من دولة العراق يدعى “أحمد سعيد عبد الحسن” وقد فاز بجائزة النصف مليون دولار أمريكي وذلك في سحب السادس والعشرون من شهر مايو لسنة 2022 ميلاديا، بالإضافة إلى العديد من الفائزين من المملكة العربية السعودية ومن دولة عمان وقد أعلنت مسابقة الحلم أن السحب القادم للمسابقة سيكون على جائزة 150000 دولار أمريكي.
طريقة وخطوات الإشتراك في مسابقة الحلم
- يقوم الشخص الراغب بالإشتراك في المسابقة بالإتصال على رقم المسابقة الخاص ببلده أو يقوم بإرسال رسالة نصية يكتب فيها حلم أو Dream.
- بعد ذلك ستقوم إدارة مسابقة الحلم بإرسال بعض الأسئلة للمشترك.
- يجب أن يقوم المشترك في مسابقة الحلم بالإجابة على الأسئلة وإعادة إرسال الإجابات إلى فريق مسابقة الحلم.
- إذا كانت جميع إجابات المتسابق صحيحة فيتم تسجيله للإشتراك في المسابقة ودخول السحب.
- وكلما زادت عدد الإجابات على الأسئلة المرسلة للمتسابق من إدارة المسابقة كلما زادت فرصة المتسابق بالفوز في مسابقة الحلم بالجائزة.
انشاء الله افوز يارب
يارب حسام صايط بن حسين
رقم الاشتراك في المسابقه أنا من الجزائر فلم اجد الرقم
پیربخش بن سخیداد. 00971524119226. 00971508747144 ابوظبى العين الإمارات
اتمنا بالفوز بالعافيه وكلشي عيسبر باذن الله
السلام عليكم لماذا تقطعون النظام عن سبافون ولمدة اكثر من شهرين ضيعتم علي اكثر من سحبين اطالبكم بالتعويض فورا
انا مشارك من١٦ سنة عراقي مقيم في صنعاء من٢٧ سنة بحاجة إلى عملية جراحية في بطني معي ورم في بطني ادخلونا السحب القادم جزاكم الله خيرا
مساعدة 76575475
حلم
يارب ترزقنا من فضلك
اتمني الفوزالحلم ب 150 الف دولار يارب
كل سنه وانتم طيبين عيد مبارك عليكم
الفوز بالحلم ب 150 الف دولار يارب
MBC dream dream dream
خليل محمد من بغداد 07515202481
الفوز بالحلم يارب مع ايام العيد
اتمني الفوز بالحلم ب150 الف دولار يارب
كل سنه وانتم طيبين عيد سعيد عليكم