أسماء الفائزين في مسابقة الحلم 2022 وكيفية الاشتراك في السحب القادم Dreem

على مدار السنوات إرتبط الملايين من الأشخاص في مختلف أنحاء الوطن العربي بمسابقة الحلم التي تقدم على شبكات إم بي سي الفضائية من خلال برنامج صدى الملاعب والذي يقدمه الإعلامي الشهير مصطفى الأغا على مدار أكثر من خمسة عشر عام وقد قامت مسابقة الحلم بإسعاد الكثير من الأشخاص على مدار الخمسة عشر عام وتقوم مسابقة الحلم بتحقيق أحلام المواطنين العرب من خلال الفوز بمبالغ مالية لشراء منزل خاص أو لتمويل مشروعات تكون مصدر دخل للأشخاص الفائزين في المسابقة ويتم الإشتراك في المسابقة عن طريق بعض الخطوات البسيطة والشروط للإشتراك في مسابقة الحلم والفوز بالجوائز وتحقيق أحلام الملايين في الوطن العربي.

وهذا ماجعل مسابقة الحلم من أشهر المسابقات في الوطن العربي حيث وصلت قيمة الجوائز إلى أكثر من ثلاثة ملايين دولار هذا وقد تم مؤخرا في سحب يوم السابع والعشرون من شهر يوليو لسنة 2022 ميلاديا فوز “وائل نبيل عشم” من دولة جمهورية مصر العربية وتحديدا من منطقة الهرم بمحافظة الجيزة وقد فاز بجائزة 100 ألف دولار أمريكي وكيلو من الذهب الخالص، وكان قبله فائز من دولة العراق يدعى “أحمد سعيد عبد الحسن” وقد فاز بجائزة النصف مليون دولار أمريكي وذلك في سحب السادس والعشرون من شهر مايو لسنة 2022 ميلاديا، بالإضافة إلى العديد من الفائزين من المملكة العربية السعودية ومن دولة عمان وقد أعلنت مسابقة الحلم أن السحب القادم للمسابقة سيكون على جائزة 150000 دولار أمريكي.

طريقة وخطوات الإشتراك في مسابقة الحلم