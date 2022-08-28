“بدايتها الفنية كانت فى السادسة من عمرها وتزوجت من خارج الوسط الفنى ولها بنتان وستعود من الاعتزال إن وجدت عمل مناسب”.. ما لا تعرفه عن منال عبداللطيف

ولدت الفنانة الجميلة منال عبداللطيف فى 28 من شهر مايو لعام 1982 بمحافظة القاهرة، وتخرجت الفنانة من كلية الحقوق جامعة عين شمس، وكانت بدايتها الفنية فى السادسة من عمرها من خلال تقديم برامج الأطفال بجانب الكثير من نجوم الزمن الجميل مثل الراحلة فاتن حمامة، ومنذ الظهور الأول لها خطفت أنظار الجميع بسبب خفة ظلها والحضور الرائع التى كانت تمتلكه.

منذ متى أحبت الفنان منال عبداللطيف الظهور الاعلامى؟

وعشقت الفنانة منال الظهور الاعلامى منذ أن كانت صغيرة جداً، وبدأت مشوارها الفنى عندما شاركت فى مجموعة كبيرة من برامج الأطفال أشهرها برنامج بعنوان “البرلمان الصغير”، والتى حققت الفنانة من خلاله الكثير من النجاح، ومن بعدها ظهرت فى مسلسل الأطفال “بندق وبندقة” ليقوم بعدها المخرج المعروف محمود ابراهيم بإكتشافها.

ماذا عن حياة الفنانة منال عبداللطيف الشخصية؟

وأما عن حياتها الشخصية، فقد تزوجت الفنانة من خارج الوسط الفنى، وأنجبت “فرح، نور”، ولكن منال لم تقم بذكر أى معلومات أُخرى عن حياتها الشخصية سواء على وسائل الاعلام أو السوشيال ميديا.

هل إعتزلت الفنانة منال عبداللطيف الفن وإرتدت الحجاب؟

وفى عام 2012 أعلنت الفنانة منال إعتزال الفن وإرتداء الحجاب، وكان ذلك بعد الإنتهاء من تصوير مسلسل “كيد النسا”، ولم تظهر من ساعتها حتى الآن إلا عن طريق بعض الإطلالات على مواقع التواصل الاجتماعى بالحجاب، والتى نالت إعجاب الكثير من الجمهور من خلال هذه الإطلالات.

هل فكرت الفنانة منال عبداللطيف العودة للتمثيل؟

وبعد فترة قاربت الـ 10 سنوات قررت الفنانة العودة للعمل بالفن، حيث أنها قامت بقراءة بعض السيناريوهات، وذلك فى محاولة منها لتحديد العمل الفنى الذى يُناسبها، وخصوصاً بعد فترة غياب طويلة جداً عن الجمهور.