أحمد السعدنى يكشف حقيقة زواجه من مى عز الدين بعد تداول صورة لهما

تصدر اسم الفنانة الجميلة مى عز الدين محركات البحث على جوجل ومواقع التواصل الاجتماعى، وذلك بسبب شائعة زواجها من الفنان أحمد السعدنى، وهذه لم تكن المرة الأولى التى تتصدر فيها الفنانة التريند بسبب شائعة زواجها، وقام عدد كبير من رواد السوشيال ميديا بالتساؤل حول حقيقة الأمر.

وقام الفنان أحمد السعدنى بالرد على هذه الشائعات أثناء لقاءه ببرنامج “أسرار النجوم”، والتى تقوم بتقديمة الاعلامية “إنجى على” قائلاً:ـ “أنا إنسان بتعامل على طبيعتى أوى، وكمان عمرى ما حسيت إنى فنان أو إن دى هتمنعنى من إنى أعمل أى حاجة أنا عاوزها، وأنا على فكرة بتعامل بطبيعتى أوى ولو عاوز أنزل صورة بنزلها على طول من غير تردد، وهو ده اللى أنا كاتبه على الأكونت بتاعى على إنستجرام.. أنا بتعامل على إنى إنسان مش فنان مشهور ومعروف”.

وأكد أحمد السعدنى، على أن علاقته بالفنانة مى عز الدين قوية جداً موضحاً:ـ “الفنانة مى دى أُختى.. ومامتها مها دى أُمى، وكمان الناس دى عشرة عمر وسنين طويلة وعيش وملح وأسرار كتير بينا ومع بعض على طول، ولو فى حاجه زى دى هقول على طول ومش هخبى.. ياريت بس الناس تسيبنا فى حالنا”.

ومن جانبه، فإن الفنانة مى عز الدين لم تظهر وترد على مثل تلك الشائعات، وأكدت سابقاً بأنها ترفض الظهور بصورة كبيرة من خلال وسائل الاعلام وكذلك مواقع التواصل الاجتماعى، وتفضل كثيراً الخصوصية فى حياتها وتريد نمط حياة هادئ.