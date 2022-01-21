“ترك الملاكمة من أجل الفن وتزوج من إبنة عم الملكة ناريمان وتم حبسه 70 يوماً بسبب الممنوعات ومات بسبب تناوله كمية زائدة”.. محطات فى حياة الراحل مجدى وهبه

الفنان مجدى وهبه والذى كان نجماً تليفزيونياً وسنمائياً فى الثمانينيات من القرن الماضى، ونجح فى أن يضع إسمه وسط الكبار فى زمن الفن الجميل، وتأثر الفنان كثيرا بأداء وملامح الراحل محمود المليجى، الأمر الذى ساعده فى الوصول إلى المكانة الفنية الفريدة، وقد إستطاع مجدى أن ينجح فى تقديم أدوار الشر فى السينما المصرية.

ونجح الفنان فى تقديم دور رئيس العصابة كما فى فيلم “حنفى الأُبهة”، وكذلك دور الضابط الفاسد فى فيلم “أبناء وقتلة”، ونجح أيضاً فى تجسيد دور الفتوة فى فليم “المطارد”، ودور المجرم فى فيلم “بذور الشر”.

متى وُلد الفنان مجدى وهبه ومتى كانت بدايته الفنية؟

وُلد مجدى متولى وهبه محمد والذى عُرف بـ مجدى وهبه فى 20 من شهر سبتمبر لعام 1944، فى صعيد مصر بمحافظة بنى سويف، مات والده بعد ولادته بـ 40 يوم، وعاش مع والدته التى وهبت حياتها كلها لتربية وخدمة أولادها، وعاش طفولته وصباه هناك، وكان الفنان يحب التمثيل حيث كان ضمن فريق التمثيل بالمدرسة.

ومن خلال لقاء تليفزيونى للفنان، أكد فيه عن رغبته فى تقديم عمل فنى يُعبر من خلاله عن حجم التضحيات الى تقوم الأُم بتقديمها لأولادها، وصرح من خلال اللقاء على أن والدته هى السبب الرئيسى فى نجاحه.

وعلق الفنان قائلاً:ـ “مش ممكن أخرج من البيت إلا لما أبوس إيد أُمى، وكمان أطلب منها تدعيلى، ونفس الأمر لما أرجع للبيت وكُنت بشعر براحة نفسية كبيرة وأنا معاها، فحب الأُم لأبنائها أصدق شئ فى الوجود، ولا يُقدر بأى تمن”.

تخرج وهبه من المعهد العالى للفنون المسرحية عام 1967، وظل يبحث عن فرصة لدخوله لعام المجد والشهرة دون فائدة بسبب أحداث النكسة، والتى أثرت كثيراً على السينما المصرية، ولهذا السبب إلتحق بكلية الأدب قسم علم النفس فى عام 1968.

وفكر الفنان كثيراً فى السفر للخارج لكى يعمل مدرساً، وذلك بعد أن يأس من دخوله عالم الفن، وقبل أن يسافر وأثناء زيارته لأحد أصدقائه فى أحد الأُستديوهات رأهُ الخرج نور الدمرداش، والذى كان يبحث وقتها عن وجه جديد ليقوم بتقديم دور البطولة فى مسلسل “البقية تأتى”، ونجح الفنان فى تقديم الدور وتوالت عليه الكثير من الأعمال.

ومارس مجدى وهبه فى بداية حياته رياضة الملاكمة، ولكن المُعلم “نبيل الألفى” طلب منه أن يُركز طاقته كلها فى الفن، فقام الفنان بترك رياضة الملاكمة.

حياة الفنان مجدى وهبه الشخصية.. وما هى قصته مع الممنوعات؟

تزوج الفنان مرة واحدة من إبنة عم الملكة ناريمان ملكة مصر السابقة، وأنجب منها إبنته الوحيدة “منال”، وعاش مع زوجته حتى مات، وقد وقع الفنان ضحية الممنوعات، وتم القبض عليه أكثر من مرة بسبب تعاطيه الممنوعات، وفى عام 1983 تم الإمساك به وبحوزته كمية كبيرة من الممنوعات حيث أكد المحامى الخاص به على أنه يتناولها فقط وليس للإتجار، وعلق على ذلك قائلاً “لزوم التسخين للبروفات”، وتم حبسه وقتها لمدة 70 يوم إحتياطياً.

وصرحت إبنته “منال” فى تصريحات صحفية سابقاً بعد وفاة والدها، بأن هذه التهمة مُلفقه لوالدها، وأن أحد الشخصيات السياسية المشهورة وقتها كان السبب فى تلفيق تلك التهمة لوالدها بسبب خلافات شخصية بينهما.

متى تُوفى الفنان مجدى وهبه وما هى أسباب الوفاة؟

تُوفى الفنان فى 4 من شهر فبراير لعام 1990، بعد أن أُصيب بهبوط حاد فى الدورة الدموية عن عمر يناهز 46 عاماً، وقيل وقتها أنه مات بسبب تناول جرعة كبيرة من الممنوعات، الأمر الذى نفته إبنتهُ فى تصريحات سابقة لها.