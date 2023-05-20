ماجدة خير الله لـ ياسمين عبدالعزيز: «بتمنى إنك تتوقفي عن مشاركة العوضى البطولة»

شهدت الدراما الرمضانية للعام الحالى 2023، الكثير من التنوع فى الأعمال بين الدراما الكوميدية والاجتماعية والأكشن وغيرها الكثير، الأمر الذى خلق أجواء من المنافسة القوية بين العديد من الفنانين، وكذلك تصدر نسب اعمال المشاهدة دون غيرها.

وقد لاقت الكثير من الاعمال، فى ظل المنافسة نجاحاً كبيراً بينما اخفقت أخرى، حيث قام موقع “فى الفن” بالتواصل مع الناقدة الفنية ماجدة خير الله، حتى تقوم باعطاء نصائح للكثير من الفنانين لكى يُحافظوا على هذا النجاح، وأيضاً تعويض الاخفاقات التى حدثت هذا العام.

وأكدت الناقدة الفنية، من خلال تصريحاتها وقالت:ـ “فى البداية أهم حاجة الفنان ميعملش حاجة عملها قبل كده، وياريت ياخد الأمور بجدية ويختار العمل اللي له قيمة فنية مش اللي يبروزه وخلاص”.

وقامت ماجدة بتوجيه مجموعة من النصائح للعديد من الفنانين، وكان أولهم الفنان محمد رمضان، حيث قالت له:ـ “أتمنى إنك تجربك نفسك مع مخرج تاني وفريق تاني، ومفيش حد يكرر نفس التيمة”، ووجهت رسالة لياسمين عبدالعزيز وقالت:ـ “بتمنى إنك تتوقفي عن مشاركة زوجك العوضى البطولات، وده علشان انتي نجمة وليكي اسمك وقيمتك، وأكيد هيتعرض عليكي ادوار مهمة، ومش ضروري وجود زوجك معكي”.

وأما عن الفنان أحمد العوضى قالت له الناقدة:ـ “لازم تدور على النجاح بعيداً عن زوجتك ياسمين، وده لو عندك ثقة فى موهبتك الفنية”، وللنجم أحمد مكى قالت:ـ “ممثل شاطر ومخرج كويس أوي، ولكن لازم تشوف نمط آخر غير الكبير أوي”.

وفى النهاية وجهت رسالة للفنان عمرو سعد، حيث قالت:ـ “باطلب منه يبعد حبه عن تكرار نفس الأدوار، وحقيقي بلاش شخصية الواد البلطجي والفهلوي، واللي دايماً بيعتمد على قوته ولازم يدور على ادوار تانية، وبجد نفسي أشوفة لابسة كرافته”.