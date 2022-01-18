“بعد تصدرها التريند”.. معلومات قد لا تعرفها عن لميس جابر زوجة يحيى الفخراني: المسيحية التي تعلمت الإسلام لتعلمه لأبنائها
تصدر اسم الكاتبة والأديبة والمؤرخة لميس جابر، نتائج مؤشرات البحث عبر محركات البحث، وقوائم التريند على مواقع التواصل الاجتماعي، في الساعات الأخيرة الماضية، بعد ظهورها مع زوجها الفنان الكبير يحيى الفخراني، في حلقة أمس الإثنين، من برنامج “صاحبة السعادة” الذي تقدمه الفنانة الكبيرة إسعاد يونس، ويذاع عبر قناة “dmc”.
وفيما يلي نستعرض أبرز المعلومات عن الدكتورة لميس جابر:
- ولدت في 13 أغسطس 1947 بشبرا.
- الديانة: المسيحية.
- درست بكلية الطب.
- تزوجت من الفنان يحيى الفخراني، في السنة السابعة بالكلية “الامتياز” ، وأنجبت منه: (شادي، وطارق).
- لم يكن لديها هي ويحيى الفخراني شقة عند الزواج، وجاءت الشقة قبل أن تلد ابنها شادي بشهرين فقط، وتزوجت على أثاث منزل والدة زوجها الذي لم يتغير قبل 12 عامًا.
- عملت طبيبة بجانب عملها ككاتبة.
- كتبت العديد من الأعمال مثل: السهرة التليفزيونية “نونة الشعنونة”، وفيلم “مبروك وبلبل” والذي قام ببطولته زوجها، ومسلسل “الملك فاروق” الذي حقق نجاحًا كبيرًا، بالإضافة إلى انتهاءها من كتابة مسلسل “محمد علي” الذي لم يظهر إلى النور حتى الآن.
- قدمت العديد من البرامج التليفزيونية مثل: “دسطور يا سيادي، وحواديت لميس جابر”.
- عينها الرئيس عبد الفتاح السيسي في 31 ديسمبر 2015 عضوًا بمجلس النواب.
- تم اختيارها كعضو لجنة الثقافة والإعلام والآثار بمجلس النواب.
- نجلها المخرج شادي الفخراني، مخرج مسلسلات: “الخواجة عبد القادر، ودهشة، وونوس، ونجيب زاهي زركش”.
- صرحت أكثر من مرة أن زوجها لم يطلب منها على الإطلاق أن تدخل الإسلام ليتزوجها.
- أكدت أنها تعلمت الدين الإسلامي لتعلمه لأبنائها.
- قالت بعد تعيينها بمجلس النواب أنها لا تحب أن يتم حصرها في قالب أنها امرأة أو مسيحية، مشددة على أنها مواطنة مصرية فقط.