“بعد تصدرها التريند”.. معلومات قد لا تعرفها عن لميس جابر زوجة يحيى الفخراني: المسيحية التي تعلمت الإسلام لتعلمه لأبنائها

تصدر اسم الكاتبة والأديبة والمؤرخة لميس جابر، نتائج مؤشرات البحث عبر محركات البحث، وقوائم التريند على مواقع التواصل الاجتماعي، في الساعات الأخيرة الماضية، بعد ظهورها مع زوجها الفنان الكبير يحيى الفخراني، في حلقة أمس الإثنين، من برنامج “صاحبة السعادة” الذي تقدمه الفنانة الكبيرة إسعاد يونس، ويذاع عبر قناة “dmc”.

وفيما يلي نستعرض أبرز المعلومات عن الدكتورة لميس جابر: