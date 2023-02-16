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بعد تعرضها للتنمر.. كايلا ابنة دنيا سمير غانم فى أحد ظهور لها برفقة أحمد سعد

بليغ حمدي

قام عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعى، بتداول فيديو للطفلة الجميلة “كايلا رامى رضوان”، ابنة الفنانة المعروفة دنيا سمير غانم، وذلك أثناء تواجدها فى حفل زفاف، حيث ظهرت الطفلة فى الفيديو وهى تقوم بالرقص بصحبة الفنان أحمد سعد، والذى يرقص معها على أنغام أُغنية الشهيرة “وسع وسع”، وبعدها قام باحتضانها.

بعد تعرضها للتنمر.. كايلا ابنة دنيا سمير غانم فى أحد ظهور لها برفقة أحمد سعد
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إيمي سمير غانم تنشر صورة لوالدتها رفقة الطفلة كايلا داخل الناموسية والجمهور يعلق “ربنا يخليلك فادي وتشوفيه…

ويُعتبر هذا الظهور الأول لـ كايلا، بعد آخر ظهور لها أثناء العرض المسرحى “أنستونا”، والتى تقوم والدتها ببطولتها، حيث تعرضت للكثير من الإنتقادات من قِبل الجمهور.

كايلا رامى رضوان

ومن جانبها، فقد قام الكثير من نجوم الفن بدعم الطفلة كايلا، بعد تعرضها للتنمر بتعليقات إيجابية على صورها مع والدتها الفنانة، وكان من أبرز هذه التعليقات، تعليق الفنانة إيمى سمير غانم والتى قامت بالرد على منتقدى ابنة شقيقتها، وذلك من خلال حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى “انستجرام”، وعلقت قائلة:ـ “مش هتلاقى فى حلاوة أبوها يا زينب، وهتعيشى فى الشر طول عمرك.. لا إله إلا الله”.

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ايمى سمير غانم

وقام أيضاً والدها الاعلامى المعروف رامى رضوان، بتوجيه رسالة دعم ضد المتنمرين على ابنته من خلال تقديمة لبرنامج “مساء dmc”، والذى يُعرض من خلال فضائية “dmc”.

رامى رضوان

وجديراً بالذكر، بأن العرض المسرحى “أنستونا” شارك فيه الكثير من نجوم الفنان بجانب الفنانة دنيا سمير غانم، ومن أبرزهم “كريم عفيفى، وبيومى فؤاد، ومريم السكرى، وبسنت صيام، وعمرو عبدالعزيز، وسامى مغاورى”، وغيرهم الكثير من نجوم الفن، والعمل من إنتاج محمد السبكى ومن تأليف أحمد عبدالوهاب وكريم سامى، ومن إخراج خالد جلال.

أبطال العرض المسرحى أنستونا

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بليغ حمدي

صحفي مهتم بالتدوين ومتابعة كافة الأحداث الجارية خاصة السياسية ومتابع جيد لكافة الاحداث واعمل صحفي في إحدي الصحف العريقة في مصر.

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