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كريم فهمى عن ريهام عبدالغفور: «غول تمثيل والشغل معاها كأنك بتلعب قدام الأهلى»

بليغ حمدي

صرح الفنان كريم فهمى، بأن شخصيته فى المسلسل الشهير “أزمة منتصف العمر” أرهقته للغاية أثناء تصوير مشاهدها، وأشار إلى أن الفنانة ريهام عبدالغفور غول تمثيل وأن من يعمل معها كأنه يلعب أمام النادى الأهلى.

كريم فهمى عن ريهام عبدالغفور: «غول تمثيل والشغل معاها كأنك بتلعب قدام الأهلى»

وأكد الفنان، أثناء استضافته ببرنامج “يحدث فى مصر”، والذى يقوم بتقديمة الاعلامى شريف عامر، والذى يُذاع من خلال فضائية “mbc مصر”، قائلاً:ـ “شخصية عمر فى مسلسل أزمة منتصف العمر تعبتنى أوى، وده علشان تفاصيلها صعبة جداً، وفكرة إنى أوصل تفاصيل الشخصية من غير أفوره أمر صعب جداً”.

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كريم فهمى

وتابع الفنان:ـ “وفى نقطة مهمة وهى إن البعض يعتقد بأن الفنان كريم فهمى بيمثل علشان شكله حلو، ولكن التحدى اللى فى المسلسل ده إنك تقدم دور مركب وصعب أوى، ولا بد من إقناع الناس وخصوصاً إنك واقف أمام غول تمثيل اسمة الفنانة ريهام عبدالغفور”.

وأوضح كريم:ـ “وعلشان كده مكنش ينفع أتخاذل ولو فى مشهد واحد أمامها، وده علشان كنت حاسس إنى بلعب ماتش كورة أمام النادى الأهلى، ولازم أكون مركز طول المسلسل”.

ريهام عبدالغفور

وتحدث الفنان خلال اللقاء، عن فكرة السوشيال ميديا وعن علاقته بها وقال:ـ “بجد السوشيال ميديا آرائها مهمة جداً، ولكن دعنا نتفق أنها تمثل فئة لأن مصر أكبر بكتير من السوشيال ميديا، وأنا أهتم بها لكن ليس كل ما آراه جيداً أُصدقه”.

وأضاف الفنان:ـ “فى ناس لو اتشال من عليها الستر على السوشيال ميديا، وسواء بيدفعوا فلوس عشان يشكروا فى نفسهم، وبجد ده أنا منعديش مشكلة معاه، أو يدفعوا فلوس علشان يشتموا فى شخص آخر”.

كريم فهمى

وأنهى حديثه وقال:ـ “وده مش معناه إن كل الهجوم اللى إتعمل على المسلسل مدفوع، ولكن فى هناك بعض البوستات بيتم ترديدها بشكل غريب أوى، ولما كنت بقدم فيلم (ديدو) كان فى بوست مكرر على أغلب الصفحات.. محدش يدخل فيلم ديدو..، ولما طُرح بوستر فيلم (أنا لحبيبى) حدثت ربكات غاضبة بعضها كان من الفلبين، وأنا بقول لصاحب هذه الحملات مفيش حد بياخد رزق حد، وكون إن المسلسل ينجح دى مش شطارة كافية مننا، بجانب أنه رزق من عند الله”.

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بليغ حمدي

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