جورى بكر بعد نجاحها بـ “جعفر العمدة”: «مش مصدقة وحاسة إني واخدة حقنة بنج»

أبدت الفنانة الجميلة جورى بكر، عن بالغ سعادتها من نجاحها بمسلسل “جعفر العمدة”، والذى تم عرضه خلال السباق الرمضانى للعام الحالى 2023.

وأكدت الفنانة، من خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “لايت شو”، والذى يُذاع عبر فضائية “الحياة”، وقالت:ـ “حاسة إني لسه واخدة حقنة بنج، وحقيقي مش مصدقة النجاح الكبيرة ده”.

وأما عن تحضير جورى للدور، علقت قائلة:ـ “أنا كنت بحب أخرج فى السيدة زينب والحسين، ولكن ساعتها وشي مكنش معروف أوي زي دلوقتي، وده كان بيخليني أشوف عيشة الناس اللي فى المناطق دي، وإزاي بيلبسوا وطريقة كلامهم وخناقاتهم ومشاكلهم، ولكن أنا فى حياتي الطبيعية مكنتش بعرف أتكلم زي وداد، ولكن اكتسبت بعض الخبرات فى الفترة دي”.

وأما عن ردود الأفعال السلبية، عن دور الفنانة بالعمل قالت:ـ “بجد اتضايقت من بعض التعليقات السلبية، وكنت حاسة إن الناس بتشتمني أنا مش وداد، وده بسبب اندماجي بالشخصية وتقمسي للدور”.

وجديراً بالذكر، بأن الفنانة جورى بكر شاركت خلال الموسم الدرامى الرمضانى لهذا العام بمسلسل “جعفر العمدة”، وشارك الفنانة بطولة العمل كلاً من “محمد رمضان، وهالة صدقى، ومى كساب، ومنة فضالى، وطارق النهرى، وأحمد داش، ومنذر ريحانة، وبيومى فؤاد، وأحمد عبدالله، وفريدة سيف النصر، ومجدى بدر، وإيمان العاصى، وعصام السقا”، وغيرهم الكثير من نجوم الفن، والعمل سيناريو وحوار مهاب طارق ومن إنتاج شركة ميديا هب سعدى، ومن تأليف وإخراج محمد سامى.

وتدور أحداث العمل فى إطار درامى اجتماعى شعبى، حول “جعفر العمدة” والذى يقوم بدوره الفنان محمد رمضان، وهو شاب فى الاربعينات ويمتلك مجموعة من شركات المقاولات ومُتزوج بـ 3، ويدخل فى الكثير من الصراعات على مستوى العمل والمستوى الشخصى، وأثناء أحداث المسلسل يُقابل “زينة” ويتعرف عليها وتنشأ بينهما قصة مليئة بالمفاجأت.