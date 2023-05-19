جومانا مراد: «مفيش حاجة اسمها سينما نظيفة ولكن أنا ضد التعري»

أثارت الفنانة الجميلة جومانا مراد، الكثير من الجدل خلال الساعات القليلة الماضية، بعد أن تحدثت عن عدم وجود ما يُسمى بالسينما النظيفة، وأن السينما بشكل عام فن، وأشارت إلى أن ما يوجد يُسمى بالعادات والتقاليد داخل المجتمع، والتى يجب علينا أن نُحافظ عليها.

وأكدت الفنانة، خلال تصريحاتها مع القاهرة 24 وقالت:ـ “مفيش حاجة اسمها سينما نظيفة، ولكن في حاجة اسمها متعمليش حاجة تخل بعادات وتقاليد المجتمع الذي نعيش فيه، والموضوع يتوقف عند هذا الحد”.

وواصلت جومانا:ـ “وعلى فكرة أنا مش مع الحاجات المُقحمة والتعري، وكمان فى حاجات بتتعمل فيها شذوذ ومش عارفة إيه الغرض منها، ولكن ممكن نقدمها للجمهور بطريقة بسيطة وغير مُبتذلة، وأكيد مش هتضايق المشاهد، ومش هتحس أبداً إن في حاجة غلط اتعملت”.

ومن جانبها، فقد سبق وأعربت جومانا مراد عن بالغ سعادتها من التواجد بوطنها الثانى مصر، والتى احتضنت موهبتها الفنية، وأشارت من خلال تصريحاتها مع القاهرة 24 وقالت:ـ “مصر احتضنتني وبجد لقيت نفسي فيها واعطتني الكثير، وأنا لما بتكلم عن مصر في ناس كتير بتزعل مني، وأنا حابة أقولهم محدش يزعل.. عشقي لها لا يُقلل أبداً من حبي لـ سوريا والاردن ولبنان، وكل الدول العربية”.

وجديراً بالذكر، بأن الفنانة جومانا مراد شاركت فى السباق الرمضانى للعام الحالى 2023، بعملين الأول “بابا المجال”، وشاركها البطولة الفنان مصطفى شعبان، والمسلسل من اخراج أحمد موسى.

والمسلسل الثانى “عملة نادرة”، وشارك الفنانة بطولة العمل نيللى كريم، وتدور احداثه حول تنافس عائلتين فى نجع عبدالجبار على الثروة والسلطة، وتزداد الصراعات بين العائلتين بسبب زواج حدث بين العائلتين، والعمل من اخراج محمد جمال العدل.