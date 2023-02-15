جيرارد بيكيه بعد انفصاله عن شاكيرا: «أنا بالنسبة لحبيبتى الجديدة كلارا كالدمية»

أثار نجم كرة القدم السابق اللاعب الإنجليزى جيرارد بيكيه، الكثير من الجدل خلال الساعات القليلة الماضية، بعد أن كشف عن كواليس علاقته بحبيبته الجديدة كلارا شيا، وأشار إلى أنه يقوم بالذهاب معها فى أى مكان وأنها هى من تختار له ملابسه الخاصة.

وأشار اللاعب إلى تفاصيل علاقته بحبيبته، وفقاً لما جاء عن موقع “ويتش” قائلاً:ـ “الحقيقى هى إنى بروح مع صديقتى إلى المتاجر، وهى من تقوم بإختيار ملابسى وتشتريها لى، وأنا معها مثل الدمية أذهب معها فى أى مكان”.

وتعتبر هذه هى المرة الأولى التى يقوم فيها النجم جيرارد بيكيه، بالتحدث عن تفاصيل علاقته بصديقته الجديدة كلارا شيا، وذلك بعد أن أعلن انفصاله عن شاكيرا منذ نحو عام أو أكثر.

وصرح النجم، وكشف عن تفاصيل الأيام الأخيرة بعد أن إنفصل عن شاكيرا، وعلق قائلاً:ـ “كانت الأشهر القليلة الماضية صعبة للغاية بالنسبة لى، وكنت بحاجة ماسة إلى أخذ أجازة، ولم أُشاهد أى مباراة فى كأس العالم الذى إنتهى منذ أسابيع قليلة بدولة قطر، وشاهدت فقط المباراة النهائية ولم أستطيع أن أُكملها، و لم أقم بتهنئة النجم الأرجنتينى ليونيل ميسى بعد الفوز بلقب البطولة 2022”.

وجديراً بالذكر، بأن الفنانة شاكيرا قامت فى يناير الماضى بالتعاون مع المطرب الأرجنتينى الشهير “BZRP”، بأُغنية هاجمت فيها النجم جيرارد بيكيه وصديقته الجديدة كلارا شيا، والتى كانت السبب الرئيسى فى تركه إياها، وعلقت قائلة:ـ “أنا كبيرة جداً بالنسبة لك، ولهذا السبب أنت مع فتاة تُشبهك تماماً، وإنها تحمل إسم شخص صالح، ومن المؤكد أنك لست كما يبدو لى، ولكنها فى النهاية تُشبهك كثيراً”.