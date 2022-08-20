بعد أزمته الأخيرة مع طليقه.. أحدث ظهور لـ حسام حبيب على البحر

ظهر الفنان المصرى المعروف حسام حبيب، والذى اختفى بعد أزمته الأخيرة مع طليقته المطربة شيرين، وذلك فى أحدث إطلاله له أثناء قضاء الأجازة الصيفية بأحد المناطق الساحلية، وظهر الفنان من خلال مقطع فيديو قام أحد أصدقائه بنشره من خلال حسابه الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى “فيس بوك”، وهما يتبادلا المزاح.

وقام صديق حسام من خلال الفيديو مازحاً، بتوجيه سؤال للفنان:ـ “ممكن تقولنا يا فنان إيه اللى بيحصل لما الأسد بيغيب؟”، ليرد عليه الفنان قائلاً:ـ “الغابة بتسيب”، وكل هذا فى حديث إنتهى بالضحك والمزاح.

وأنهى صديق حسام حبيب الفيديو قائلاً:ـ “الأسد راجع يا جدعان، والكل ينتظر حسام حبيب هيكسر الدنيا بحاجات جديدة وجميلة إن شاء الله”.

ومن جانبه، فإن أول ظهور للفنان حسام حبيب بعد أزمته الأخيرة مع الفنانة شيرين عبدالوهاب، من خلال صورة قام بنشرها من خلال حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى “إنستجرام”، وظهر الفنان فى الصورة وهو يمسك بيده جيتار ويقوم بعزف لقطة علق عليها قائلاً:ـ “عودة إلى مكانى السعيد”.

وجديراً بالذكر، بأن تلك المشاركة جاءت بعد عدة تصريحات أدلت بها طليقته المطربة شيرين، والتى وصلت فى النهاية إلى ساحات المحاكم، وكانت مشاكل البلاغات بين الإثنين وصلت إلى حد كبير، حيث تقدم حسام ببلاغ يتهم فيه طليقته بالسب والقذف.

وأكد حسام فى البلاغ، بأن طليقته قامت بسبه وقذفه، وأن ما نُسب إليها من اتهامات موثق من خلال مكالمة هاتفية على الهواء فى أحد البرامج التليفزيونية، وتطرق البلاغ إلى تصريحات الفنانة عن المعاناة التى عاشتها مع طليقها وضـ،ـربها وسحـ،ـلها على الأرض وشتـ،ـمها بأحقر الألفاظ، وكذلك اتهامه بالإستيلاء على سيارتها الخاصة، وهذا عبر مداخلة هاتفيه مع الاعلامية لميس الحديد، والتى تقوم بتقديم برنامج “كلمة أخيرة”.