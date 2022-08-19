بعد شائعة ارتباطها بـ ويجز.. هدى المفتى تثير الجدل بسبب تصريحاتها عن السوشيال ميديا

أكدت الفنانة الجميلة هدى المفتى، على أنها فكرت كثيراً فى اعتزال العمل بمجال الفن، وذلك بسبب بعد المضايقات التى حدثت لها، ولكنها سرعان ما فكرت ورجعت فى قرارها، وعلقت قائلة:ـ “مش بحب حد يدخل فى حياتى بصورة مُحرجة، وكمان مش بحب حد يخش يسألنى أسئلة مُحرجة على السوشيال ميديا فى أُمور تتعلق بحياتى الشخصية.. مبحبش أتكلم عنها”.

وتابعت الفنانة أثناء استضافتها ببرنامج “معكم”، والتى تقوم بتقديمة الاعلامية منى الشاذلى، والذى يُذاع من خلال فضائية “cbc”، على أن الشخص كلما كبر فى السن نضج عقله، وأوضحت بأنها لا تعرف فى الوقت الحالى كل مواصفات شريك حياتها، ولكن يوجد بعض الأشياء التى لا تريد ان تكون فى زوجها أو فتى أحلامها، وقالت:ـ “أنا نش مُرتبطة خالص فى الوقت الحالى، وإن شاء الله أقابل الشخص اللى يستحق حبى ومشاعرى، والأكيد فى حياتى اللى فاتت حبيت من طرف واحد وإتحبيت من طرف واحد”.

وصرحت هدى، بأنها ليس لديها مواصفات محددة حالياً فى شريك حياتها، ولكن آخر ما تفكر فيه بالرجل الشكل الخارجى الخاص وكذلك الزى، وقالت:ـ “أنا شخصية رومانسية وحساسة أوى.. بس بيجى عليا أوقات بضعف وأحب، وانا ساعات بحب (الريد فلاجز).. بس ده كان زمان أوى”.

وأنهت الفنانة حديثها:ـ “وعلى فكرة أنا عندى مشكلة لما بحب شخص بجد بخدوا بكل عيوبه، وده ميمنعش إنى فى حاجات أساسية ومهمة جداً برفضها من غير تفكير زى حد يكون بينتقدنى وبيحاول يكسر فيا، وكمان مش بحب الراجل اللى أى واحدة تعجبه.. اللى زى ده بترعب منه”.