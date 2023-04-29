تقرير: كم يومًا تحتاج للعمل لشراء هاتف محمول في دول مختلفة حول العالم؟

في يومنا هذا، يجد العديد من الأشخاص صعوبة في الحصول على الأشياء التي يرغبون فيها بسبب التكاليف العالية، ولكن هل فكرت يومًا في كم يومًا يجب أن تعمل لتتمكن من شراء ما تريد؟

وفقًا لتقرير نُشر عبر الإنترنت، فإن الناس في بعض البلدان يحتاجون إلى العمل لفترات طويلة للحصول على الأشياء التي يرغبون فيها، بينما يحتاج الآخرون إلى العمل لفترات قصيرة نسبيًا لتحقيق نفس الهدف.

وعلى سبيل المثال، إذا كنت تعيش في “مصر”، فيجب عليك العمل لمدة 6 أشهر كاملة لتتمكن من شراء هاتف محمول، بينما في “السعودية” تحتاج إلى العمل لمدة 23 يومًا، وفي “الإمارات” تحتاج إلى العمل لمدة 11 يومًا، وفي “كندا” تحتاج إلى العمل لمدة 10 أيام فقط، وفي “الولايات المتحدة الأمريكية”، تحتاج إلى العمل لمدة 6 أيام ونصف فقط.

ويعد هذا التقرير تذكيرًا بأن الأمور ليست عادلة في الحياة، وأن البعض يحتاج إلى بذل جهود أكبر من الآخرين لتحقيق نفس الشيء.

ويشير التقرير إلى أن الأشخاص في الدول الأكثر تطورًا اقتصاديًا، مثل كندا، يحتاجون إلى العمل لفترات قصيرة نسبيًا لتحقيق أهدافهم، بينما يحتاج الأشخاص في الدول الأقل تطورًا إلى العمل لفترات أطول لنفس الهدف.

على الرغم من أن هذا التقرير يعد تذكيرًا بالحقائق القاسية للحياة، إلا أنه يسلط الضوء على الاختلافات الاقتصادية والاجتماعية بين البلدان، ويشجع الناس على التفكير في كيفية تحسين وضعهم الاقتصادي والاجتماعي.

مراجعة وتنسيق: أحمد كشك