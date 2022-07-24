“ابنى اخلاقه زى الملايكة وأنا شخصياً بتعلم منه”.. أول رد من والد حسام حبيب على تصريحات شيرين عبدالوهاب

قام حسين حبيب والد الفنان حسام حبيب بالدعاء لنجله أن ينصره الله، وأكد على أن أخلاق ابنه مثل الملائكة، وذلك رداً على تصريحات المطربة شيرين عبدالوهاب مع الاعلامية لميس الحديدى، والتى تقوم بتقديم برنامج “كلمة أخيرة”، والذى يذاع من خلال فضائية “on”، والتى إتهمته بسرقة سيارتها والكشف عن الكثير من المشاكل والخلافات التى حدثت بينهما فى فترة الزواج.

وقام والد الفنان حسام بكتابة منشور من خلال حسابه الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى “فيس بوك”، وقال:ـ “والله بجد مش علشان إنه إبنى.. ده أخلاقه زى الملايكة، وكمان أنا شخصياً بتعلم منوا.. اللهم انصره كما نصرت عبدك داود ونجه كما نجيت نبيك موسى وإحميه كما حميت خليلك ابراهيم من النـ،ـار”.

وأضاف حسين:ـ “قال رسولنا الكريم أحسنكم أحسنكم خلقا الله، وناصرك على كل مُفترى كداب وعلى كل ناكر للجميل.. هل جزاء الاحسان إلا الاحسان”، وأكد فى منشور ثان:ـ “أنا إتعلمت فى حياتى لما باخد حقى بإيدى بيدينى على قد إيدى، ولكن لما بفوض أمرى إلى الله بيدينى على قد ايده هو ونعم بالله”.

وجديراً بالذكر، بأن المشاكل والخلافات بين المطربة شيرين عبدالوهاب وطليقها الفنان حسام حبيب عادت من جديد، وذلك لتشغل الرأى العام والجمهور مرة ثانية بعد التصريحات التى أدلت بها الفنانة مع الاعلامية المعروفة لميس الحديدى منذ يومين، والتى تحدثت فيها للمرة الأُولى عن علاقتها بطليقها أثناء فترة زواجهما، والأزمات والخلافات التى مرت بها معه وأنه كان يضـ،ـربها ويسـ،ـحلها على الأرض ويسـ،ـبها بألفاظ لا تليق بأى إنسان محترم، وكيف أن مشوارها الفنى تعطل طوال فترة ارتباطهما، وقامت بتوجيه الكثير من الاتهامات له على الهواء وكذلك سرقة سيارتها والاستـ،ـيلاء عليها بدون وجه حق.