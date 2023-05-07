والد زوجة حسن شاكوش عن ازمته: «بنتي رفضت الوضع اللي شافته فطردها»

قام والد ريم طارق زوجة المطرب الشعبى حسن شاكوش، بالتعليق على أزمة ابنته مع زوجها، والتى أثارت الكثير من الجدل خلال الساعات القليلة الماضية عبر مواقع التواصل الاجتماعى، وأشار إلى أنه تعرض للتهديد وابنته تعرضت للتشهير.

وأكد والد ريم، من خلال مداخلة هاتفية مع الاعلامى عمرو أديب، والذى يقوم بتقديم برنامج “الحكاية”، والذى يُذاع من خلال فضائية “mbc مصر”، وقال:ـ “حسن شاكوش زوج بنتي عامل اكونت باسمه، وإحنا قدرنا نعمل اسكرين شوت وهو بيشهر بينا، والنهاردة هقدم بلاغ ضده فى مباحث الانترنت ومش هسكت”.

وأضاف السيد طارق:ـ “وأنا مكنتش مُتوقع أبداً إنه يعمل كده، وكنت بقول إن أخوه زعلان شوية عشانه، ولكن هو يطلع ليه ويعمل كده؟، وكمان يهددني ويقولي أنا فوق القانون.. يعني إيه فوق القانون؟”.

وأما بخصوص زواج ابنته، من شخص قبل عقد قرانها على حسن شاكوش، علق قائلاً:ـ “أنا بنفي أي حاجة حصلت خارج المنطقة، ولو هو شايف إن له حق مكانه النيابة العامة يروح يعمل بلاغ”.

وأما عن سبب الخلافات التى نشبت بينه وبين ابنته ريم، قال:ـ “كل اللي حصل اختلاف في وجهات النظر، وبنتي مكنتش مرتاحة فقررنا نخرج بالمعروف، وهى رفضت الوضع اللي شافته فطردها، وبحمد ربنا إنه ظهر على حقيقته قريب، والحمد لله بنتي فى حالة نفسية جيدة”.

وجديراً بالذكر، بأن خبر انفصال حسن شاكوش عن زوجته ريم طارق، أثار جدلاً كبيراً على مواقع التواصل الاجتتماعى، بعد أن قامت ريم بتحرير محضر ضد زوجها المطرب الشعبى شاكوش بقسم الشرطة، واتهمته بالتضرر والطرد من منزل الزوجية، وأيضاً الاستيلاء على المنقولات الزوجية والشبكة وايصال أمانة لصالحها بديل لمؤخر الصداق، والتى كانت تحتفظ به بمنزل الزوجية، وتم اخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.