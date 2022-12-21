بعدما ذكر أجره.. حسن الرداد يوجه رسالة لـ رضا حامد

قام الفنان المعروف حسن الرداد، بالرد على تصريحات الفنان رضا حامد التى أثار بها الكثير من الجدل خلال الأيام القليلة الماضية، وذلك بخصوص أجرة مقارنةً بالأجر الذى يتقاضه هو، على الرغم من أنه قدم الكثير من الأعمال الفنية.

وقام الرداد، بنشر صورة من تصريحات الفنان رضا من خلال حسابه الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى “تويتر”، وعلق قائلاً:ـ “أُستاذى وأخى المحترم الفنان رضا حامد، بجد كان لى الشرف إنى أشتغل مع فنان بحجم حضرتك، والأجور لا تعكس قيمة أو حجم أى فنان”.

وجديراً بالذكر، بأن الفنان رضا حامد أبدى استيائه من تدنى قيمة أجره مقارنة بإجور أبطال العمل، وأكد من خلال تصريحاته مع الإعلامية رغدة شلهوب، والتى تقوم بتقديم برنامج “نص الكلام”، والذى يُذاع من خلال فضائية “النهار” وقال:ـ “آخر مرة كنت بشتغل فى مسلسل بجانب الفنان حسن الرداد، وهو تدخل عشان أخد أجر 100 ألف جنية، ومن بعدها مش عارف يتدخلى مرة ثانية، وده علشان هو بيتعامل مع الشركة دى كتير”.

وتابع الفنان:ـ “هل من العدل إن بطل المسلسل ياخد 10 مليون جنية؟، والفنان رضا حامد فى دور زى ده مهم أوى ياخد 100 ألف جنية بس؟.. ده أعلى أجر تحصلت عليه فى حياتى الفنية كلها كان 120 ألف جنية”.

وتحدث الفنان، خلال اللقاء عن قلة مشاركته فى الأعمال الفنية فى الوقت الحالى، وعلق قائلاً:ـ “قمت بالتواصل مع أقرب أصدقائى المخرج المعروف محمد النقلى، وأيضاً المخرج أحمد صقر، ولكن محدش فيهم خدنى معاه فى شغل، وبتصل عليهم كتير بس مفيش حد بيرد عليا، وفى مرة روحت شركة فنية وزعلت أوى لما لقيت إهمال فى استقبالى، وبعدها مفكرتش أروح تانى”.