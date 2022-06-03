“أنا جاهلة سياسياً”.. أهم تصريحات حنان ترك فى أول ظهور لايف لها على فيس بوك”

قامت الفنان حنان ترك فى أول ظهور لها لايف من خلال حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى “فيس بوك”، بالتواصل مع الجمهور وتحذيره من أى صفحات مُزيفة تنشر أى تصريحات على لسانها، وكان أبرز تصريحات الفنانة:ـ “أنا عملت قناة على اليوتيوب علشان أعرف أتواصل معكم وأرد على أسئلتكم من خلالها”.

وتابعت حنان:ـ “على فكرة أنا جاهلة أوى سياسياً.. مش مؤهلة أن أفتى فى السياسة علشان أنا مدرستش سياسة، وأنا درست علوم الشريعة الاسلامية وده على سبيل النجاة وليس الدعوة، وكمان حابه أقول للجمهور بإنى فى صفحات كتير مُزيفة بتنشر كلام فى الدين والسياسة على لسانى ليس لى بها صلة، وأرجوا من الجمهور الإبلاغ عنها”.

وأنهت حنان تصريحاتها قائلة:ـ “أنا أصغر بكتير من إنى أفتى فى الدين، وليس لدى الحق فى أن أُحرم أو أُحلل شئ، وكمان كتير من أصدقائى وحبايبى زعلوا منى أوى لما إعتقدوا بأن البوستات اللى إتنشرت من حسابات مزيفة منسوبة ليا، وأنا بكل صراحة زعلت منهم علشان هما صدقوا، كان من المفروض يرجعوا ليا الأول ويسألونى قبل ما يزعلوا”.

وقامت الفنانة حنان ترك صباح أمس الخميس، بالإعلان من خلال حسابها الرسمى على موقع التدوينات القصيرة على “تويتر” عن ظهورها لايف لأول مرة على صفحتها الرسمية على “فيس بوك” وكان أول ما كتبته الفنانة:ـ “فى كتير من الصفحات بتتكلم بإسمى وأنا مش مسئولة عنها ولا تمد لى بأى صلة، وأنا حابه أعملكم فيديو بث مباشر من خلال صفحتى على الفيس للتوضيح، وإن شاء الله تعالى أكون معاكم لايف النهاردة الخميس الساعة 11 ونصف مساءً بتوقيت القاهرة”.

وجديراً بالذكر، بأن الفنانة حنان ترك إرتدت الحجاب بعد مشوار طويل من الأعمال الفنية التى حققت من خلالها الكثير من النجاح، وتمسكت بالعمل بمجال الفن وقدمت الكثير من الأعمال الفنية بالحجاب منها “المصلحة، هانم بنت باشا، القطة العامية، نونة المأذونة، أخت تريزا” كما شاركت أيضاً فى أعمال كرتون منها “بسنت ودياسطى، سوبر هنيدى”.