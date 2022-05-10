بعد ما جابت سيرتها.. حنان مُطاوع ترد على تصريحات رحمة أحمد

قامت الفنانة حنان مُطاوع بالرد على تصريحات الفنانة الشابة رحمة أحمد، وتعليقها عليها وإشادتها بها أثناء حلولها ضيفة مع الاعلامية لميس الحديدى، والتى تقوم بتقديم برنامج “كلمة أخيرة”، والذى يذاع من خلال قناة “on” المصرية.

وقامت الفنانة حنان بنشر مقطع فيديو من لقاء الفنانة رحمة على حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى “فيس بوك”، وعلقت عليه وكتبت:ـ “أنا بشكرك جداً يا رحمة.. وأنا كمان معجبه بيكى أوى وبأداءك زى كل الملايين، وكمان بتمنى تحققى أحلامك والتنوع اللى إنتى بتحلمى بيه، ويارب توصلى لأعلى النجاحات”.

ومن جانبه، فقد قالت رحمة عن حنان خلال اللقاء:ـ “حنان فنانة عبقرية.. هى بتجيب من جوه وحقيقية أوى، وبتقدر تجسد الشخصية وتندمج معها لدرجة إنك متقولش حنان مُطاوع، وهى فنانة زكية جداً وبتعرف تعبر عن كل شخصية من حيث شكلها فرحانه أو حزينة، وده من الصعب على أى فنانة تقدر تعمله، وده علشان هى فنانة موهوبة ومُختلفة”.

وجديراً بالذكر، بأن الفنانة رحمة أحمد شاركت خلال السباق الرمضانى للعام الحالى 2022، بدور “مربوحة” فى مسلسل “الكبير أوى 6″، وشارك الفنانة البطولة كلاً من :أحمد مكى، بيومى فؤاد، محمد سلام، حسين أبو حجاج، هشام اسماعيل، سليمان عيد، مصطفى غريب”، وغيرهم الكثير من الفنانين، وضيوف شرف المسلسل “حمدى الميرغنى، الطفل عبدالرحمن طه، الطفل يوسف صلاح، سماء إبراهيم”، وقام بتأليف المسلسل مصطفى صقر وأخرجه أحمد الجندى.

وأما عن الفنانة حنان مطاوع، فقد قامت خلال السباق الرمضانى بتقديم مسلسل “وجوه”، والذى تم تقسيمه إلى حكايتين هما “وش تالت، ميتا فيرس”، وشارك الفنانة البطولة كلاً من “هالة فاخر، محمود عبدالغنى، نورهان، رانيا الملاح، عابد عنانى، فريد النقراشى، تامر فرج”، والمسلسل من تأليف محمد على ابراهيم وأخرجه مُعتز حسام.