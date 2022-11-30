هنادى مهنى عن الزواج: أحمد خالد صالح مش “سى السيد” فى البيت

أثارت الفنانة الجميلة هنادى مهنى، الكثير من الجدل خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعد أن كشفت عن كواليس حياتها الشخصية، وأكدت على أن زوجها الفنان المعروف أحمد خالد صالح ليس “سى السيد” فى البيت على حسب ما قالته.

وصرحت الفنانة، أثناء استضافتها ببرنامج “مع مصر”، والذى يقوم بتقديمة الاعلامى عمرو خليل، والذى يُذاع من خلال فضائية “cbc”، وقالت:ـ “جوزى أحمد مش سى السيد فى البيت، وكمان أنا ست بيت شاطرة بنسبة 99%، ولكن أنا مش بحب أشكر فى نفسى خلينا نقول بنسبة 90%”.

وأضافت الفنانة حينما سؤلت عن الذهاب من العمل بدرى لتجهيز العشاء لزوجها ردت قائلة:ـ “بجد أنا دايماً بحب أخلص التصوير بدرى وأروح بسرعة على البيت علشان أجهز العشا لجوزى، وبالنسبة ليا أصعب حاجة فى أول سنة فى الجواز هى التعود، والموضوع كان صعب أوى والحمد لله عدى على خير”.

وتابعت الفنانة هنادى مهنا، بعد سؤالها عن أكتر حاجة بيحبها أحمد خالد:ـ “أحمد أكتر حاجة بيحبها البيت، وأنا بسببه بقيت بيتوته، ولما إتجوزنا غيرت فيه حاجات كتير وبقى نشيط أكتر فى حياته، وكمان الجواز خلانى أشعر بجد يعنى إيه مسئولية”.

وحينما سؤلت الفنانة عن أكتر الأشياء التى تعودت عليها، وهل من الممكن إنى الزواج يغيرها؟ ردت وقالت:ـ “حقيقى أنا بحب الالتزام بالمواعيد ومش ممكن أى حاجة تغيرنى عن الأسلوب ده، وده علشان أنا إتربيت عليه من زمان ومن الصعب أغيره، والحمد لله أنا وأحمد نملك صفة العناد بس فى المصلحة، وبنحاول قدر الإمكان إننا منعندش وخلاص، وأنا أخدت الصفة دى من بابا وهو الوحيد بجد اللى مبعرفش أتعامل معاه”.