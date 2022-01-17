برغم إعطاء “طيخه وموزة وعنبة” التصريح.. تعرف على الأسباب الحقيقية التى منعت حمو بيكا من الحصول على التصريح بالغناء

أكد وكيل نقابة المهن الموسيقية الموسيقار حمادة أبو اليزيد، بأن مؤدى المهرجانات الشعبية المعروف بـ حمو بيكا لم يحصل على التصريح السنوى للغناء من النقابة بسبب عدم نجاحه فى إجتياز الإختبارات الخاصة بالنقابة، والتى أقامتها من خلال اللجنة الماضية والتى نجح فيها البعض من مؤدى المهرجانات والمطربين الشعبين.

وقال وكيل نقابة المهن فى تصريحات لجريدة المصرى اليوم:ـ “يوجد ثلاثة من مؤدى المهرجانات والمطربين الشعبين حصلوا على تصريح من نقابة المهن الموسيقية بالغناء، حيث أنهم إستطاعوا إجتياز إختبارات النقابة”.

أما عن مؤدى المهرجانات حمو بيكا فقال أبو اليزيد:ـ “أما عن حمو بيكا رُفض من قِبل اللجنة وده علشان لم يمر الوقت المحدد على رسوبة باللجنه الماضية الخاصة بالإختبارات لكى يتقدم للجديدة، وحتى هذا الوقت لم يتم تسجيل بيكا ضمن الأسماء المقرر إعطاؤها تصريح الغناء السنوى”.

وتابع:ـ “حمو بيكا كان من المقرر له أن يتم تسجيله باللجنة الجديدة للنقابة، ولكن لوائح النقابة تقول بأنه يجب الإنتظار من 6 أشهر إلى سنة للتقدم أمام اللجنة الجديدة، وأن حمو يحتاج من خلال تلك الفترة أن يطور من نفسه، وأن يتدرب جيداً على الغناء”.

وجديراً بالذكر، بأن وكيل نقابة المهن الموسيقية صرح أمس الأحد عن عدد من الشروط التى يجب توافرها فى من يتقدم إلى النقابة للعودة والإلتحاق من مؤدى المهرجانات الذين تم منع التعامل معهم الفترة الماضية، وأكد بأن من لم يلتزم بتلك الشروط سوف يتم إلغاء التصريح الخاص به.

وقد صرحت نقابة المهن برئاسة المطرب هانى شاكر، ليلة أمس عن عودة 3 من مؤدى المهرجانات داخل النقابة، كما إشترطت النقابة عليهم بعدم تغيير أسمائهم، وكذلك إلتزام كل منهم بالقيم والمبادئ والأخلاق الحميدة أمام الجمهور

وصرحت النقابة بأن الثلاثة هم “أحمد سلطان وشهرته أحمد موزة، وأحمد حمو طيخا والذى تم تغيير إسمه، والثالث أحمد عناب وشهرته عنبه”، وأنهى وكيل النقابة حديثه قائلاً:ـ “إن هؤلاء الثلاثة قاموا بتقديم الأوراق المطلوبة منهم، وتم إنتهاء اللجنه الخاصة بهم المقررة خلال الأُسبوع الماضى، وتم إعتماد النتيجة الخاصة بهم اليوم وأصبحوا الأن أعضاء داخل النقابة”.