أول رد من والد حلا شيحة بعد تعرض ابنته للإنتقاد بسبب حجابها

قام أحمد شيحة والد الفنانة المعتزلة حلا شيحة، بالرد على الانتقادات التى وجهت لإبنته خلال الفترة القليلة الماضية، بعد تداول مقطع فيديو لها من دون حجاب، وسط توقعات كثيرة حول عودتها للعمل بالفن.

وأكد والدها الفنان التشكيلى، بأن ابنته ليست مُحجبة من الأساس حتى تقوم بخلع حجابها، وأشار إلى أنه لم يقم بالتحدث معها بخصوص قرار عودتها للعمل بالفن، ولكنه على علم بأن الانتقادات التى توجه لها تسبب لها الكثير من الحزن، وطلب من رواد السوشيال ميديا أن يقوموا بترك حلا فى حالها، لكى تعيش حياتها فى سعادة تامة وأن هذا أبسط حقوقها.

وقام والد الفنانة، من خلال تصريحات له مع “بالعربى et” بالتعليق على الفيديو التى ظهرت فيه ابنته من دون حجاب، حيث قال:ـ “التعليقات اللى تم تداولها حول ابنتى حلا مجرد كلام فارغ وسخيف وبلا قيمة، وليس له أى أساس”.

وتابع أحمد شيحة:ـ “ابنتى ليس مُحجبة بالمفهوم المُعتاد، وهى بتلبس طرحة خفيفة، وتقوم بوضعها على نصف شعرها فقط، وتقوم بتغطية رقبتها لا أكثر، وياريت تسبوها فى حالها وتبعدوا عنها، وهو مفيش حاجة اليومين دول غير حلا وحجابها، وحقيقى هناك الكثير من الأمور الهامة حولنا لكى نُركز عليها”.

وأضاف:ـ “ومش عاوز أقولكم إيه اللى بيحصل لبنتى بسبب ما تم تداوله، وبجد الموضوع ده بيسبب ليها الكثير من الضيق، وبيخليها تكره الشهرة وتحاول إنها تبعد عن أعين الناس”.

وأما عن إمكانية عودتها للعمل بمجال التمثيل، فأكد بأنه لا يعرف موقفها تجاه الأمر، وعلق قائلاً:ـ “أنا متكلمتش معاها فى الموضوع ده منذ عدة شهور، ولكن كل اللى بطلبه من الجميع إنهم يسبوها فى حالها حتى تسعد بحياتها، وتعيش فى سلام تام، وساعتها ممكن أوى ترجع تانى”.