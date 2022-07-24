حلا شيحة تحسم الجدل بخصوص أخبار طلاقها من معز مسعود وتوجه رسالة لمنتقدى حجابها

قامت الفنانة حلا شيحة بحسم الجدل الذى أُثير خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بخصوص طلاقها من زوجها معز مسعود بعد الأنباء التى تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعى عن أن الطلاق الرسمى تم بينهما منذ عدة ساعات.

وقامت الفنانة بالرد على تلك الشائعات من خلال حسابها الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى “إنستجرام”، وقالت:ـ “لكل مُحبى ومُتابعى الفنانة حلا شيحة على صفحتها فى مصر والوطن العربى.. حابة أقولكم إنى أى خبر أو كلام إتقال بخصوص إنفصالى عن زوجى معز مسعود مش صحيح، وأنا كان كلامى فى البوست اللى فات كان كلام عام، ولم أكن على الإطلاق أقصد به شخص معين”.

وتابعت حلا:ـ “زوجى بعيد تماماً عن كل الكلام ده، وبالعكس هو سبب حاجات حلوة وجميلة كتير فى حياتى وحياة أولادى، وبجد مشفتش فى حياتى كلها زى أخلاقه وإحترامه، وكمان عيب أوى الكلام اللى بيتنشر على السوشيال ميديا.. الكلام ده مش صحيح على الإطلاق”.

وأضافت الفنانة:ـ “والله فى مشاكل وخلافات أكبر بكتير وحاجات أهم بكتير ممكن نقعد نتكلم فيها، وأنا على صفحتى بحب أوى أشارك جمهورى ساعات بمعانى بحسها وبحسهم زيى، وكمان بحب جداً أتواصل معاهم وأبقى موجودة معاهم مش أكتر من كده”.

وأنهت حلا حديثها بتوجيه رسالة لمنتقدى حجابها، وقالت:ـ “وأما بالنسبة للحجاب فأنا قلت أنا بحاول زى بنات كتير والأكيد إنى مش أحسن.. بس أنا كده دلوقتى أقدر أقول الحمد لله، وعلى فكرة أنا مش شيخة.. أنا شخص عادى جداً ليا حسناتى وعليا سيئاتى، والأكيد إن كل البشر كده.. فياريت محدش يزايد على حد، وبدل ما نقعد نتريق على بعض ونقول كلام مش كويس على بعض نكون متصالحين مع أنفسنا أحسن ونبطل نحكم على بعض.. إحنا بشر مش ملائكة.. يالا أنا مسامحة الجميع معلش بشر”.