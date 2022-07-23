فى أحدث ظهور لها.. حجاب حلا شيحة يضعها فى ورطة وأحد متابعيها ينصحها

تصدر اسم الفنانة المُعتزلة حلا شيحة محركات البحث على جوجل وأيضاً مواقع التواصل الاجتماعى، خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعد أن قامت بتوجيه رسالة لجمهورها من خلال حسابها الرسمى على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير “إنستجرام”، حيث ظن الكثير من جمهورها ومحبيها بأنها تنوى خلح الحجاب والعودة للعمل مرة ثانية بالفن.

وقامت الفنانة حلا بمشاركة جمهورها بصورة لها برفقة ابنتها وصديقتها، وعلقت على الصورة وقالت:ـ “مفيش حاجه فى الدنيا كلها تستاهل الحزن والتفكير الزائد، والأجمل من كده كمان إن الواحد لما يتعب أو يشعر إنه متلخبط أو تائه لازم يكون متأكد إن مشاعره وأحاسيسه بتقول حاجات محتاج يفهمها أو يعرفها”.

وأكدت حلا شيحة على أهمية الاعتراف بالأخطاء وكيفية التعلم والاستفادة منها، وأنهت:ـ “لازم الواحد منا يفهم نفسه أكتر شوية، وكمان نتعلم إن مش عيب نقول إحنا غلطنا ومش عيب كمان نصلح من أخطاءنا، والمهم إننا منعاندش ونكمل فى الخطأ ونعاند نفسنا ونعاقبها ونحكم على أنفسنا بالفشل ونكابر.. الفشل إننا نسيب نفسنا داخل نفس المشاكل والأخطاء ونسلم على كده”.

وعلى الفور إنهالت التعليقات على تلك التصريحات ما بين مؤيد ومعارض، وكان من أبرزها “إنتى إنسانة جميلة أوى وأنا واثقة إن من جواكى بتحاولى مع نفسك، وانا بتمنالك الهداية والتوفيق وإنك فى يوم ترجعى لحجابك القديم الشيك اللى عودتينا عليه، وياريت ترجعى لحجابك القديم يا حلا.. إنتى بتمهدى لإيه لخلع الحجاب والرجوع للفن.. ربنا يهديك ويثبتك.. هو معز مسعود فين”.

وجديراً بالذكر، بأن آخر أعمال الفنانة حلا شيحة السينمائية فيلم بعنوان “مش أنا”، وشارك الفنانة البطولة كلاً من “ماجد الكدوانى، تامر حسنى، محمد عبدالرحمن توتا، عصام السقا، سوسن بدر”، وغيرهم الكثير من نجوم الفن وحقق الفيلم الكثير من النجاح، والفيلم من تأليف تامر حسنى وإنتاج تامر مرسى وأخرجه سارة توفيق.

وأما عن آخر أعمال حلا الدرامية مسلسل بعنوان “حـ،ـرب أهلية”، وشارك الفنانة البطولة كلاً من “يسرا، خالد سرحان، باسل خياط، هنادى مهنا، جومانا مراد، عبير صبرى، جميلة عوض، بيومى فؤاد”، وغيرهم الكثير من النجوم والمسلسل من إنتاج العدل جروب وأخرجه سامح عبدالعزيز.