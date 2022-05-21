“الحيزبونه رفضت تركبنى الباص”.. تفاصيل طرد غادة ابراهيم اثناء جنازة الراحل سمير صبري

قامت الفنانة غادة إبراهيم بالاعلان عن الموقف التى تعرضت له اليوم، وذلك أثناء تشييع جثمان الراحل سمير صبرى إلى مثواه الأخير، حيث صرحت الفنانة أنها أثناء محاولاتها ركوب الأُتوبيس المخصص لنقل المُشيعين إلى الاسكندرية ومرافقة جثمان الراحل، وإذ بشئ غريب حيث قامت إحدى الأعلاميات من إعتراضها.

وقالت الفنانة غادة وهى تبكى:ـ “واحدة متعرفش ربنا.. قالوا الفنانين هيركبوا الأُتوبيس ورا الجثمان، وأنا أصلاً من إسكندرية وكان معايا سيارتى بس قولت نروح كلنا مع بعض، وأول لما جيت أركب الباص قالتلى الباص إمتلئ خلاص ومفيش مكان لحد تانى، إلهام أفندى بنت سعاد.. إلهام شلبى، ربنا ينتقم منها هى وإلهام بنت عفاف”، الأمر الذى تسبب فى إنهيار الفنانة وبُكائها بشدة حيث أن الجميع إتجه إليها ليعرف ماذا حدث.

وقامت الفنانة غادة بالحديث عن الراحل، وأكدت على أنه أكثر شخص وقف بجانبها فى أزمتها ولم يتخلى عنها، وكان كثير السؤال عنها وأنه أقل شئ ممكن أن تقدمه له هو حضور جنازته وتشييع جثمانه إلى مثواه الأخير.

ومن جانبه، فإن الفنان سمير صبرى تُوفى أمس وشُيعت جنازته اليوم بعد صلاة الظهر من مسجد الشرطة بالشيخ زايد، وقام عدد كبير من نجوم الفن بالسفر إلى الاسكندرية حيث المكان الذى تم دفنه فيه، ومن المؤكد بأن يُقام العزاء يوم الإثنين 23 مايو بمسجد الشرطة بمنطقة الشيخ زايد.

وجديراً بالذكر، بأن الراحل سمير صبرى من مواليد السابع والعشرين من شهر ديسمبر لعام 1936، وكانت بدايته الفنية مذيعاً فى الإذاعة الانجليزية، وبعدها إتجه إلى الغناء والتمثيل، وقدم أكثر من 200 عمل، وكان آخر أفلامه “2 طلعت حرب”، والذى تم عرضه هذا العام.

ومن المعروف، بأن الراحل سمير صبرى سجل عدد من حلقات البرنامج الإذاعى “ذكرياتى” والذى لم يتم عرضه حتى الأن، وأهمها حلقة مع الفنان “حسن يوسف”.