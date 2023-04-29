يمكن الاستعانة ببعض الألغاز المرتبطة بالرياضيات والابتعاد عن الألغاز التقليدية؛ لإضفاء بعض المتعة والمنافسة على الجلسات العائلية أو حتى جلسات الأصدقاء؛ لذلك سنقدم لكم اليوم موسوعة ألغاز حسابية للألعاب الجماعية.

ألغاز حسابية قصيرة مع الحل

يمكن البدء ببعض الألغاز القصيرة؛ حتى يدخل المشاركون في جوّ اللعبة، ومن أمثلتها التالي:-

ما هم الخمسة أعداد المتتالية الذي يمكن إيجادهم داخل أيام الشهر، وعند جمعهم نحصل على الرقم 100؟

الإجابة:- 18، 19، 20، 21، 22.

ما هما العددان الذي يكون حاصل ضربهما 16، وحاصل جمعهما سويًا 17؟

الإجابة:- 16، 1.

اشترى رجل جهازًا كهربائيًّا بخصم نسبته حوالي 20%، وكانت قيمة الخصم تعادل 150 ريالًا سعوديًّا، فما سعر الجهاز قبل الخصم وبعده؟

الإجابة:- السعر قبل الخصم 750 ريالًا، أما بعد الخصم فسعره حوالي 600 ريال سعودي.

ما هو الرقم الذي إن ضربته في نفسه ثم قمت بإضافة الرقم خمسة إلى الناتج، يكون العدد 30؟

الإجابة:- الرقم 5.

إذا كان لدينا خمسة صناديق تفاح، ومجموع سعر الصناديق يساوي 150 ريالًا سعوديًا، فكم يبلغ إجمالي المبلغ المطلوب في سبعة صناديق من التفاح؟

الإجابة:- يمكن حساب سعر صندوق واحد من خلال قسمة 150 على 5 لينتج 30 ريالًا، وبالتالي تصبح تكلفة 7 صناديق حوالي 210 ريالًا سعوديًا.

ألغاز حسابية طويلة بالحلول المفصلة

يمكن زيادة حماسية اللعبة بطرح بعض الألغاز الطويلة، والتي من أمثلتها الآتي:-

يصل عدد الطلاب داخل أحد الفصول الدراسية إلى حوالي 25 طالبًا، لم يستطع اجتياز الامتحان سوى 40 بالمائة من الفصل، فكم يبلغ عدد الطلاب الذين نجحوا في اجتياز الامتحان في الفصل؟

الإجابة:-عدد الطلاب الراسبين يمكن حسابهم من خلال ضرب 25×40 ثم القسمة على 100، ويكون الناتج 10 طلاب.، بينما يساوي عدد الطلبة الناجحين حاصل طرح 10 من 25 أي 15 طالبًا.

إذا كان لدينا ساعتان، إحداهما تدق الجرس الخاص بها كل 3 ساعات، والأخرى تدق جرسها كل 4 ساعات، فكم عدد الساعات التي يمكن سماع دقات أجراس الساعتين سويًّا بعدها؟