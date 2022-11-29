شذى حسون: إليسا أهانتني أمام كل الناس في أحد المطاعم في بيروت

حلت المطربة العراقية شذى حسون ضيفة في برنامج المجهول مع الإعلامي اللبناني رودلف هلال، والمذاع عبر صوت بيروت إنترناشونال، وذلك بعد فترة غياب عن الأضواء، وأثارت شذى حسون الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي بعدما كشفت عن أزمتها الأخيرة مع المطربة اللبنانية إليسا في أحد المطاعم الشهيرة في بيروت.

حيث قالت العراقية شذى حسون أنه قبل شهرين أو ثلاثة تواجدت بالصدفة في أحد المطاعم في بيروت وأثناء قيام البعض بالترحيب أحدثت إليسا تصرف معيب، حيث قامت وصرخت أمام كل الناس وقالت “من شذى هذه؟”، وتقصد إهانتها على حد قولها، وتابعت شذى: أنه كان من الممكن أن أقوم بالرد عليها ولكن تمالكت أعصابي وطلبوا مني أن أهدأ، وتداركت الموقف ثم أكملت سهرتي وغادرت المكان.

وأضافت: كلنا بشر يجب أن نحترم بعض فأنا على المستوى الفني أحب وأعشق أغانيها، هذا ويذكر أن المطربة شذى في وقت سابق في أحد اللقاءات مع برنامج et بالعربي المذاع على قنوات إم بي سي قامت بإبداء رأيها في أغنية إليسا مع سعد المجرد، وقالت أن الأغنية تليق على إليسا فقط وتشبه شخصيتها، ولا تشبه نوعية الأغاني الخاصة بسعد المجرد، ولعل هذا التصريح هو سبب الخلاف بينهما.

ومن جانبه فقد قام جمهور إليسا بالرد على شذى حسون بعد هذه التصريحات معللين أنها تقوم بذلك لأنها لم تقدم شيء منذ فوزها بمسابقة ستار أكاديمي مما سبب لها ركود فني ولم تقدم أي أعمال ناجحة فقررت إثارت الجدل.