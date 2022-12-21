إيناس الدغيدى عن عدم تواجدها بالتليفزيون: «عندى أفكار جريئة لا تصلح للتليفزيون»

أكدت المخرجة المعروفة إيناس الدغيدى، عن عودتها مرة ثانية للسينما بعد فترة غياب دامت لعدة سنوات، وكشفت عن أُمنيتها فى العالم القادم 2023.

وعلقت المخرجة، أثناء تصريحاتها مع القاهرة 24 وقالت:ـ “هرجع للسينما من تانى وغالباً السنة دى، وبجد السينما وحشتنى أوى وإن شاء الله هناقش قضية مفاجأة”.

وأما عن السبب فى عدم تواجدها فى التليفزيون قالت:ـ “عندى أعمال درامية كتير، وكان لازم أدخل مجال الدراما كبيرة، وحقيقى إيقاعى مش درامى، وكمان موضوعاتى لا تصلح أبدا للتليفزيون، وده عشان أغلبها أفكار جريئة ومش هينفع تتعرض على التليفزيون”.

وأما عن الشخصية التى تتمنى أن تُقدمها، أكدت إيناس وقالت:ـ “الراحلة فاتن حمامة.. بجد نفسى أخرج عمل فنى يليق بتاريخها، وده علشان هى فعلاً كانت صديقة مُقربة وفنانة من العيار الثقيل، وهى بدأت من سن مبكر (7 سنين) وأنهت حياتها بنجمة الشاشة العربية”.

وأنهت المخرجة حديثها عن أُمنيتها فى العام الجديد، وعلقت قائلة:ـ “أتمنى إننا نطلع من عنق الزجاجة، والشعب المصرى كله يتكاتف ونطلع من الأزمة الحالية، وكمان الشعب المصرى مش فقير ويقدر يتكفل بناس كتير، وبجد ياريت يكون عندنا رحمة ونساعد الناس اللى مش قادرة تعيش”.

وجديراً بالذكر، بأن آخر ما قدمته المخرجة إيناس الدغيدى فيلم بعنوان “مجنون اميرة”، والذى عُرض عام 2009، وقام ببطولة الفيلم مجموعة كبيرة من نحوم الفن أبرزهم “حازم سمير، ونورا رحال، وهياتم، وشمس، وهشام عبدالله، ومصطفى هريدى”، والفيلم من تأليف مصطفى مُحرم.

وتدور أحداث الفيلم، حول شاب مصرى فقير مجنون بالأميرة “ديانا”، والذى يقوم بتتبع أخبارها، ويقوم بتزيين جدران غرفته بمجموعة من صورها، إلى أن تظهر أمامه صدفة فتاة دانماركية تشبة الاميرة، ويقوم بملاحقتها إلى أن يتضح بأنها أميرة بالفعل.