دومينيك حورانى: «شكلى الحلو والمُميز فتح ليا باب بمجال الفن»

صرحت الفنانة الجميلة دومينيك حورانى، بأن شكلها المُميز وموهبتها المختلفة، هما من ساعداها على دخول الوسط الفنى، والمشاركة فى الكثير من الأعمال الفنية، وأشارت الفنانة إلى أنها تمتلك قدرة كبيرة على التألق والإبداع.

وأكدت الفنانة، أثناء استضافتها ببرنامج “أنا سعيد”، والذى يقوم بتقديمة الاعلامى سعيد جميل، والذى يُذاع من خلال فضائية “القاهرة والناس”، وقالت:ـ “اللى وصلنى لعالم الشهرة والمجد شكلى المُميز، وكمان الإختلاف فى الشخصية والموهبة المُتميزة، وبجد أهم شئ الإبداع والحظ والموهبة”.

وأضافت الفنانة:ـ “وحقيقى العلاقات فى حياتى لم تُقدم لى جديد ولم تُفدنى فى شئ، وأتحدى أى مخرج أو منتج يقول إنى كلمته علشان شغل، وموصلتش بعلاقتى وأنا بتميز بشكلى الحلو والمُميز وعندى لون فنى مختلف، وده السبب اللى خلانى وصلت، كمان أنا عندى موهبة فى التمثيل والغناء”.

وتابعت دومينيك:ـ “اللى يشغلنى علشان أنا صاحبته مش عاوزاه، واللى هيشغلنى علشان موهبتى وإنى هضيف جديد للعمل مش علشان مراته أو صديقته، ومش كل الناس هتاخد نفس الفرص فى الحياة، والفرصة بتيجى للشخص مرة واحدة وفى الوقت المناسب والمكان المناسب، وحقيقى مليش أصدقاء بالوسط الفنى”.

وتحدثت الفنانة خلال اللقاء، عن الرجال وأكدت على أنهم هم أساس البيت، ومن المفترض أن يقوم هو بالمبادرة نحو إسعاد زوجته، حتى ينال كل ما يريده من حب زوجته، وعلقت قائلة:ـ “بجد الراجل هو عمود البيت وكل حاجة شايلها على أكتافه، بس لازم ينفذ ليا كل طلباتى، ويعملى كل اللى نفسى فيه، والراجل إتولد علشان يسعد الست اللى معاه، وهو إن عمل كده عمروا ما هيشوف نكد فى حياته نهائى”.