دوللى شاهين عن اتجاه ابنتها للتمثيل: «معنديش مانع إنها تعمل مشاهد جريئة وادوار اغراء»

أثارت الفنانة الجميلة دوللى شاهين، الكثير من الجدل بعد أن كشفت عن كواليس علاقتها بابنتها، وأشارت إلى أنها ليس لديها مانع من أن تتجه ابنتها للعمل بالفن، وأنها سوف تدعمها إذ أدرات أن تقدم مشاهد جريئة.

وأكدت الفنانة، أثناء استضافتها ببرنامج “القاهرة اليوم”، والتى تقوم بتقديمة الاعلامية نانسى مجدى، على أنها سوف تقوم بدعم ابنتها فى أى مجال تتجه نحوه، حتى وإن أرادت أن تخوض تجربة التمثيل، وأوضحت بأنها ليس لديها أى مانع من أن تُقدم ابنتها مشاهد جريئة وأنها ستدعمها، وعللت السبب فى ذلك بأن قناعتها لا تتعارض أبداً مع هذا الأمر، وبالتالى فلا يجب أن تكذب على نفسها ولا على ابنتها.

وعلقت دوللى شاهين وقالت:ـ “العلاقة بينى وبين بنتى قائمة على الصداقة، وبدعى ربنا أشوفها أحسن واحدة فى العالم كله، وحتى لو قررت إنها تقدم مشاهد ساخنة وأدوار إغراء، وأنا هدعمها ومش هسيبها، وده علشان قناعتى لا تتعارض أبداً مع كلامى، وطبعاً مش هينفع أكذب على بنتى وعلى نفسى”.

وتحدثت الفنانة خلال اللقاء، عن المخرج خالد يوسف ودافعت عنه، وأكدت بأنه ليس له علاقة فى تقديم العديد من الفنانات تنازلات بسبب أعمالة الفنية التى يقدمها، حيث قالت:ـ “خالد يوسف له فضل عليا، وده بقوله طول الوقت، وهو قدمنى بشكل كويس جداً، ولكن الوسط الفنى كله فى تنازلات”.

وتابعت دوللى:ـ “وفى من الفنانات اللى بترفض وفيه اللى بتقدم تنازلات، والموضوع مش مرتبط بمخرج معين ولا منتج معين، والحمد لله أنا لحد دلوقتي مقدمتش تنازلات خلال مشوارى الفنى، ومش هينفع بعد ما كبرت أعمل ده.. بعد ما شاب ودوه الكتاب؟”.