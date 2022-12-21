دوللى شاهين: «عشت مع طليقى 5 سنين ومكنش فى بينا علاقة»

أثارت الفنانة الجميلة دوللى شاهين، الكثير من الجدل خلال الساعات القليلة الماضية، بعد أن كشفت عن أنها عاشت مع طليقها فى منزل واحد مدة 5 سنوات، وتحدثت عن علاقتها بالمخرج المعروف خالد يوسف حيث أنها حققت الكثير من النجاح من خلال فيلم “ويجا”.

وأكدت الفنانة، من خلال تصريحاتها للقاهرة 24 على أنها دائماً ما تدعم المرأة فى أعمالها بعد أن مرت بالكثير من الصعوبات، ولعل أبرز هذه الصعوبات الخيانة والطلاق، واستقلالية المرأة وعدم إعتمادها على الرجل فى الكثير من أمور الحياة.

وعلقت وقالت:ـ “استقليت بشخصيتى من وأنا عندى 13، وكنت بشتغل وإعتمدت على نفسى كلياً، وبجد معتمدتش على راجل بالعكس الرجالة فى حياتى هما اللى بيعتمدوا عليا، وأنا من وجهة نظرى شايفة إن الست منا مش هتقدر تحقق ذاتها وهى تعتمد على راجل، وده علشان أى حاجة هتعملها هتتنسب للراجل، وأما لو كانت ست زيى أو زى سيدات كتير مستقلة أى حاجة هتحققها هتتنسب ليها، وده بيرجع لتعبها وإصرارها ومجهودها لوحدها ولربنا لو مش لشخص آخر”.

وأما عن فكرة أن تعيش مع طليقها فى منزل واحد بعد الإنفصال بدون زواج، علقت وقالت:ـ “بالفعل مريت بالتجربة دى وعشت مع والد بنتى 5 سنين بعد الطلاق، ولكن كنا منفصلين هو فى دور وأنا فى دور ومفيش أى علاقة بينا، وهو كان عنده ظروف تمنعه يترك البيت الى أنا عايشة فيه”.

وأما عن حديثها عن عودة المخرج المعروف خالد يوسف للدراما مرة ثانية، قالت:ـ “خالد يوسف له فضل كبير عليا بعد ربنا فى فيلم (ويجا)، وهو من المخرجين القلائل اللى بيهتموا بالعمل قبل الشخصية، وكمان بيطلع أعماله على أكمل وجه، وبجد نفسى أشتغل معاه تانى لأن (ويجا) من أفضل ما قدمت”.