دوللى شاهين عن خالد يوسف: «أنا إتظلمت من بعده»

قامت الفنانة الجميلة دوللى شاهين، بالتعليق عن عودة المخرج المعروف خالد يوسف للدراما من جديد بعد فترة كبيرة من الغياب، وأكدت بأنه صاحب فضل عليها وأنها ظُلمت من بعده فى عالم الفن.

وصرحت الفنانة، أثناء حوارها مع القاهرة 24 وقالت:ـ “بجد أنا مبسوطة أوى بعودة خالد يوسف فى مسلسله (سره الباتع)، وده عشان هو صاحب فضل كبير عليا فى فيلم (ويجا)، وكمان هو من المخرجين القلائل اللى بتهتم بالعمل مش بالشخص، وبيطلع أعماله على أكمل وجه، وحقيقى بتمنى إنى أشتغل معاه تانى، وده علشان (ويجا) من أفضل ما قدمت”.

وتابعت الفنانة:ـ “أنا كنت عاملة كليب (مومو عينى)، وهو شافنى فى الاُغنية وطلبنى عشان الدور، وله فضل فى نجاحى وتقديمى للجمهور بصورة مُختلفة كمطربة ومُمثلة، والدور ده كان أجمل الأدوار اللى قدمتها فى حياتى الفنية، وخالد يوسف مش بيظلم شخص على حساب آخر، ومن بعده فى أفلام كتير إتظلمت لحساب فنانين تانيين، وده عشان المخرجين بيهتموا بعلاقتهم الشخصية أكتر من العمل نفسه”.

ومن جانبه، فقد سبق وأعلن المخرج خالد يوسف عن عودته للدراما بمسلسل “سره الباتع”، والذى يضم مجموعة كبيرة من نجوم الفن على مستوى مصر والوطن العربى، ومن أبرزهم “ريم مصطفى، ورانيا التومى، وشمس الكويتية، وخالد الصاوى، وماجد المصرى، وحسين فهمى، وأحمد السعدنى، وعمرو عبدالجليل، ومصطفى درويش، وخالد سرحان، ومنة فضالى، هالة صدقى، ونجلاء بدر، ومحمود قابيل”.

ومن جانبها، فإن الفنانة دوللى شاهين تعيش حالياً حالة من النشاط على المستوى الفنى، حيث قامت بطرح الكثير من الأغانى التى حققت الفنانة من خلالها الكثير من النجاح، ومن أشهر ما قدمته أُغنيتها الأخيرة “الملكة” ، وأيضاً أُغنية “ننه هو”، وغيرها العديد من الأعمال.