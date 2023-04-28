أهم 5 طرق ستساعدك في تمييز الذهب الأصلي عن المقلَّد

يعد الذهب أحد المعادن الثمينة التي يمكن تصنيع العديد من الأشكال المميزة والأحجام المختلفة منه، ويتوقف سعر القطعة الذهبية على نسبة نقاء الذهب بها، بالإضافة إلى كون الذهب حقيقيًا أم أن القطعة مطلية بالذهب فقط ولكنها في الأساس مصنعة من معدن رخيص؛ لذا سوف نقدم لكم اليوم أهم 5 طرق ستساعدكم في تمييز الذهب الأصلي عن المقلَّد.

اختبار الذهب الحقيقي في المنزل

يمكن تمييز الذهب الحقيقي عن التقليد عن طريق استعمال بعض الأدوات المتوفرة في جميع المنازل، وذلك من خلال اتباع بعض الأساليب كالتالي:-

البحث عن أي تغير ملحوظ في لون القطعة؛ لأن الذهب المقلَّد يُعرَف بتغير لونه بمرور الوقت.

القيام بوضع القطعة الذهبية المراد اختبارها داخل وعاء مملوء بالماء الدافئ، فإن حدث وسقطت القطعة في قاع الوعاء؛ فذلك يشير إلى كون الذهب حقيقيًّا؛ نظرًا لأن الذهب معدن كثيف، وبخلاف ذلك فإن الذهب المُقلَّد يطفو على سطح الماء؛ لأنه مصنوع من معدن رخيص وأخف في الوزن.

أو القيام بوضع قطرات من الخل على القطعة الذهبية وتركها حوالي 15 دقيقة، فإذا تغير اللون فهذا يشير إلى أن القطعة مزيفة.

استخدام مغناطيس قوي وتثبيته في منطقة أعلى من السطح الموضوع فوقه القطعة الذهبية، فإذا قام المغناطيس بجذب القطعة فهذا يعني أنها مزيفة، أما في حال عدم التصاق القطعة الذهبية بالمغناطيس؛ فذلك يشير إلى أنها حقيقية.

وضع قطرات من الليمون باستعمال القطارة على القطعة الذهبية المراد اختبارها بعد صنع خدش صغير بها، فإذا تغير لون القطعة فهذا يدل على أنها مصنوعة من معدن رخيص، فالذهب لا يتغير لونه بإضافة عصير الليمون إليه.

البحث عن علامات الشركات المصنِّعة

من المهم أن نبحث عن العلامة التجارية للشركة المصنعة على القطعة الذهبية من الداخل؛ لمعرفة ما إذا كانت مصنوعة من ذهب حقيقي أم مزيف، وذلك عن طريق استعمال عدسة مكبرة؛ حيث أنه يمكن أن تكون رؤيتها بالعين المجردة صعبة، خاصةً مع المجوهرات الصغيرة في الحجم، وعند وجود هذه العلامة فإن هذا يفيد بأن القطعة حقيقية.