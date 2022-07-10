“بصلي كل الفرائض وبرقص وحساب ربنا مش بالشكل لكن بالأعمال”.. تصريحات الراقصة دينا

أثارت الراقصة المعروفة دينا الكثير من الجدل خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بسبب تصريحاتها الأخيرة والتى جعلتها تتصدر محركات البحث على جوجل ومواقع التواصل الاجتماعى، والتى تتعلق بخصوص الأمور الدينية أكثر من الأُمور الفنية.

وصرحت الفنانة فى أحد الحوارات الصحفية، وقالت:ـ “الرقص لا يؤثر على العبادة.. أقوم بتأدية فروض ربنا سبحانه وتعالى بإنتظام، وكمان العبادات كاملة وبصورة منتظمة، وبحب شكلى بالحجاب أوى وفى كتير من الأوقات أصدقائى وأصحابى يشيدون بى عندما أقوم بإرتداء الحجاب، ولكن لبسى للحجاب بشكل دائم ومستمر فضل لم أصل إليه حتى الآن، وشقيقتى ترتدى النقاب، والأكيد إن حساب ربنا ليس بالشكل وإنما بالأعمال”.

وأكدت دينا:ـ “وأما عن إعتزالى الرقص والفن وتفرغى للعبادة فهذا أمر لا أُفكر فيه على الإطلاق، وهكمل فى شغلى حتى آخر نفس فى حياتى، وعلى العموم أنا أفتخر بكونى راقصة وهذا لا يسبب أى إحراج لإبنى أو حزن نهائياً، وهو كمان بيفتخر بى وبعملى فى كل مكان وأنا مَثلهُ الأعلى، وده علشان هو إنسان مُثقف وعنده وعىٌ كافى ووجة نظر مُحترمة عن الفن، وعلى طول ما يقوم بنُصحى وتوجيهى بأن أقوم بعمل مدرسة خاصة بى لتعليم الرقص الشرقى خارج مصر، ودايماً بيتكلم معايا بإسلوب عملى”.

وجديراً بالذكر، بأن الراقصة دينا قامت بالهجوم على المطرب الشعبى عمر كمال بسبب تصريحاته عن أنه تعرض للكثير من الإنتقادات من قِبل الجمهور والمتابعين بسبب استعانته بالراقصات فى أغلب أغانية، وأنه قرر عدم الإستعانة بهم فى الأعمال القادمة تقرباً إلى الله تعالى على حسب تصريحاته مع جريدة الوطن.