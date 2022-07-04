“قامت بحذف جميع صورها”.. القصة الكاملة وراء إختفاء ديانا حداد المُفاجئ بعد تأكيد إعتناقها الاسلام

قامت المطربة اللبنانية ديانا حداد صباح اليوم الأثنين، بحذف صورها من على حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى “إنستجرام”، وذلك بعد تداول الكثير من الأخبار عن إعتزالها الغناء فور إنتشار صورة لها وهى تؤدى مناسك العمرة بالكعبة المشرفة.

وعلى الرغم من أن صورة الفنانة أمام الكعبة لم تكن حديثه، وتعود لعام 2017 إلا أنها أثارت الكثير من الجدل بخصوص إعتناق ديانا الاسلام، الأمر الذى جعل الكثير من متابعى ومُحبى الفنانة البحث عن ديانتها الحقيقية، والتى لم يكن يعرفها الكثير من الجمهور ولم يكن يعرف أيضاً أنها إعتنقت الدين الاسلامى.

ومن جانبه، فإن المطربة ديانا حداد أنهت الجدل فى تصريحات تليفزيونية سابقة، والتى تحدثت فيها عن طبيعة البيئة التى تربت وعاشت فيها منذ الطفولة، والتى أثرت كثيراً على طريقة تفكيرها، وأكدت ديانا على أنها وُلدت لأب مسيحى وأُم مُسلمة وأنها بسبب تلك التركيبة تعلمت إحترام الاختلاف وتقبل الآخر، والأمر الذى جعلها تتزوج من شخص مسلم، وقامت بالسفر إلى الكويت والعيش معه هناك.

وصرحت ديانا، على أنها إعتنقت الدين الاسلامى بعد موت والدتها فى شهر رمضان، وأوضحت بأنها منذ ذلك الوقت قررت الإلتزام بالصلاة والصيام وقراءة القرأن الكريم.

وجديراً بالذكر، بأن الفنانة ديانا حداد قامت بطرح أحدث فيديو كليب لها تحت عنوان “سيد الحمقى”، وذلك فى شهر فبراير الماضى، والتى جددت تعاونها من خلاله مع المخرجة الإمارتية نهلة الفهد، والأُغنية من ألحان محمد أنور وقام على توزيعها حسام كمال.

وقامت الفنانة خلال الفترة الماضية بإحياء الكثير من الحفلات، وكان من أشهر حفلاتها فى شهر مارس الماضى بدولة العراق، وأحيت أيضاً حفلاً فى معرض إكسبو على مسرح اليوبيل وكان معها الفنان حاتم العراقى حيث قدما دويتو أكثر من رائع، وقدما معهاً أُغنية “بين العصر والمغرب”، وذلك بصحبة الفرقة الموسيقية التى حملت فى البداية موال مشترك بين ديانا وحاتم العراقى.