عزة بهاء: «اكتشفت خيانة زوجى يوم دفنته»

قامت الفنانة الجميلة عزة بهاء، بإثارة الكثير من الجدل خلال الساعات القليلة الماضية، بعد أن كشفت عن كواليس رفعها لقضية خلع ضد المخرج الراحل عادل صادق، بعد أن أعلن عن أنه تزوج منها عرفياً، وهذا ما نفته الفنانة.

وأكدت الفنانة، أثناء استضافتها ببرنامج “الستات”، والتى تقوم بتقديمة الاعلامية المعروفة سهير جودة، والذى يُذاع من خلال فضائية “النهار”، بأنه طلب منها أن يتزوجها ولكن اسرتها رفضت نهائى، وأوشارت إلى أنه كان يعتقد بأن إعلان زواجهما عرفياً خطوة للضغط عليها لكى توافق على الزواج.

وأوضحت عزة بهاء، بأنها قررت العزوف عن الزواج بعد أن تعرضت للخيانة من زوجها الثالث، وعلقت قائلة:ـ “تعرضت للخيانة من زوجى الثالث وكدب عليا كتير، وسمعت منوا الكثير من المبررات والحجج لهذه الخيانة”.

وأشارت الفنانة، إلى أنها لم تكتشف خيانته لها إلا يوم دفنته، حيث قالت:ـ “يوم دفنته عرفت إنوا كان بيخونى، وإنوا عمل حاجات كتير مش كويسه، بعد ما عشت معاه سنتين، وساعتها مكنتش عارفة أعمل إيه”.

وأكدت الفنانة، بأنه تزوج عليها دون أن يقوم بإبلاغها، وأشارت إلى أنها كان من أبسط حقوقها أن يقوم بإعلامها، وأن يُعطيها الحرية الكاملة فى أن تُقرر أن تستمر معه أو أن تطلب الطلاق منه.

وجديراً بالذكر، بأن الفنانة عزة بهاء ولدت فى عام 1968، ودرست بالمعهد العالى للفنون المسرحية، وقررت أن تُكرس حياتها وجهدها للعمل بالفن من خلال الدراما التليفزيونية، ومن أبرز مسلسلاتها “هوانم جاردن ستى، والرجل الآخر، وأوبرا عايدة، والليل وأخره، وبشرى سارة”، وغيرها الكثير وقدمت مجموعة من الأعمال السينمائية أشهرها “سوق النساء، وقليل من الحب والعنف، وأمن دولت”.