أميرة نايف: «الممنوع مرغوب وصعب على أى فنانة إنها تبرز مواطن الإغراء»

أثارت الفنانة الجميلة أميرة نايف، الكثير من الجدل خلال الساعات القليلة الماضية، بعد أن كشفت عن رأيها فى العديد من الفنانات اللاتى يستخدمن أجسادهن للوصول إلى الشهرة والنجومية، وصرحت بأن العُرى أصبح بلا قيمة حالياً داخل الوسط الفنى.

وأكدت الفنانة، أثناء تصريحاتها مع القاهرة 24 وقالت:ـ “دايماً بيكون الممنوع مرغوب واللى مش فى إيدك بيبقا مطلوب، والناس كلها بتبقى عاوزاه، وكمان المُتواجد كثيراً ليس له قيمة داخل الوسط الفنى”.

وأوضحت الفنانة، بأن الوسط الفنى حالياً لا يعتمد كثيراً على العُرى بهدف الوصول للنجومية والشهرة، وعلقت قائلة:ـ “دلوقتى مبقاش فى حد بيشتغل عشان جسمه زى زمان، وده علشان الكل بقا زى بعضه، والفن والتمثيل مش عُرى.. إنتى كل ما بتتعرى أكتر.. كل ما الموضوع مبيبقاش له أى قيمة”.

وتابعت أميرة:ـ “هناك الكثير من الفنانات اللاتى يعتمدن فى تقديم مشاهد الإغراء على عدم العُرى، وكمان بيكون عندهم القدرة على توصيل الهدف والرسالة من المشهد، من غير أى مشاكل أو خدش للحياء العام بالملابس المكشوفة”.

وأنهت الفنانة تصريحاتها وقالت:ـ “أسهل حاجة فى الدنيا إنك تقلعى، ولكن من الصعب أوى إنك تدرسى شخصية وتبرزى مواطن الإغراء، وده كفن ولكن ليس كعُرى”.

وجديراً بالذكر، بأن الفنانة أميرة نايف شاركت مؤخراً فى المسلسل الشهير “القمر آخر الدنيا”، والتى تدور أحداثه حول عائلة دلال والتى تعود من السفر مع زوجها خالد، حيث تفاجأ بإختفاء والدتها كريمة، وتبدأ رحلتها فى البحث عنها برفقة شقيقيها “أحمد وجلال”.

وشارك الفنانة بطولة المسلسل كلاً من “عمرو عابد، ومادلين طبر، وبشرى، وثراء جبيل، وهشام اسماعيل”، وغيرهم الكثير من نجوم الفن، والمسلسل من تأليف محمود الوردانى وأخرجه تامر حمزة.