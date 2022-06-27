مفاجأة سارة لمُحبى ومُتابعى الفنانة.. عودة قناة آمال ماهر بالظهور على “يوتيوب”

إندهش الكثير من مُحبى ومُتابعى المطربة الجميلة آمال ماهر، وذلك برجوع قناتها الرسمية على موقع “اليوتيوب” صباح اليوم الأثنين، بعد أن تعرضت القناة للحجب فور إعلانها إعتزال الغناء منذ عدة أشهر.

ومن جانبه، فقد قام الكثير من الجمهور على مدار الأيام الماضية بالسؤال عن مكان إختفاء المطربة آمال وعن مكان تواجدها، وطلب منها الكثير من مُحبيها بالظهور للإطمئنان عليها وسط حالة كبيرة من الجدل عن أسباب إختفائها، وعن ما كانت بحالة جيدة أم لا.

وقام عدد كبير من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعى، اليوم الإثنين، بتداول الكثير من الأخبار حول رجوع قناة آمال ماهر على موقع “يوتيوب”، وفور البحث على موقع الفيديوهات المعروف إتضح عودة القناة وأغانى المطربة كلها بالفعل.

وجديراً بالذكر، بأن الفنان هانى شاكر نقيب المهن الموسيقية أكد على أن النقابة حاولت كثيراً الإتصال بالفنانة، ولكنها لم تصل إليها بسبب غلق جميع هواتفها، وأكد هانى ببرنامج “مصر جديدة”، مساء أمس الأحد، بأنه تم التواصل مع أُسرتها والتى أكدت بأن الفنانة بخير حال، ولا أساس لتلك الشائعات التى تم تداولها مؤخراً على السوشيال ميديا.

وقام الفنان هانى شاكر من خلال اللقاء، بتوجيه رسالة إلى الفنانة وقال:ـ “من فضلك يا فنانة إطلعى للجمهور والرأى العام، وقولى موقفك علشان الكرة دلوقتى فى ملعبك، وليس فى ملعب نقابة المهن الموسيقية”.

وفى نفس السياق، فقد أكدت عضو مجلس نقابة الموسيقيين المطربة نادية مصطفى، على أنها تواصلت مع أُسرة المطربة، وذلك بعد إنتشار الكثير من الشائعات حول إختفائها وقالت :ـ “ما على الرسول إلا البلاغ”.

وأضافت نادية:ـ “تواصلت مع أخوا آمال ماهر، وأكد لى بأنها فى خير حال، ودى رسالة وما على الرسول إلا البلاغ.. أنا قولت لأُسرتها إنها تطلع لايف تطمن الناس والجمهور، وكان رد والدتها إنها هتظهر بس فى الوقت المناسب”، ووجهت الفنانة رسالة لها على الهواء:ـ “إطلعى يا آمال وطمنى جُمهورك ومُحبيك”.