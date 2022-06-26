“إوعى تخافى من حد ولو فى مشكلة إطلعى وقولى”.. محمود سعد يوجه رسالة لـ آمال ماهر

قام الاعلامى المعروف محمود سعد، بتوجيه رسالة إلى المطربة آمال ماهر والتى أثارت الكثير من الجدل فى الفترة الأخيرة بسبب إختفائها، والذى طالب إياها بعدم الخوف ما إن كان هناك مشكلة، وطالبها بالظهور فى أقرب وقت ممكن.

وأكد محمود سعد، وذلك من خلال فيديو قام بنشره على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى “فيس بوك”، وقال:ـ “أنا مش عارف آمال فين.. بس كل اللى عاوز أقوله إنى كلنا قصرنا فى حقك، وكمان إنتى فى عنينا من جوه ومتخفيش من حاجة، والشعب العربى كله بيحبك والمصريين بيحبوكى وأوعى تخافى من حد”.

وتابع الاعلامى:ـ “لازم تغنى ذى الأول ومن حقك علينا إننا نساعدك علشان تغنى، ولو عندك مشكلة إظهرى وقولى ولازم تتخطى المشكلة دى، وده علشان موهبه فنية زيك ميصحش إنها تضيع بسبب مشكلة أو خناقة”.

ووجه محمود سعد رسالة للفنانة:ـ “بيوتنا كلها مفتوحة لكى، وكمان معندناش فنان مصرى مشهور يخاف من أى شخص.. الفنان الموهوب اللى موجود عندنا فى عيون كل الناس، ودى تعتبر حماية كبيرة جداً ليكى”.

وجديراً بالذكر، بأن نقابة المهن الموسيقية برئاسة المطرب هانى شاكر أصدرت بيان يوم الخميس الماضى، وذلك بخصوص الشائعات التى تم تداولها حول إختفاء المطربة الجميلة آمال ماهر.

وجاء بيان نقابة المهن على النحو التالى:ـ “تهيب نقابة المهن الموسيقية بمُحبى وجمهور الفنانة آمال ماهر عدم الإنسياق وراء الشائعات والأخبار التى تم تداولها مؤخراً على السوشيال ميديا، وقد تم التواصل مع أُسرة الفنانة، وأكدت أُسرتها على أن تلك الشائعات ليس لها أى أساس من الصحة، وأكدت الأُسرة على أن المطربة آمال ماهر تعيش فى هدوء تام مع عائلتها، ولم تكن النقابة بعيدة عن أعضائها فى أغلب مواقف الحياة، وأنها دائما ما تكون سنداً وعوناً لهم”.